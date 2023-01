El encontronazo de Susana Díaz y Sergio Sayas que hace saltar a Girauta

La expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz y el político navarro, Sergio Sayas, han protagonizado un tenso enfrentamiento en el programa "Todo es mentira".

Susana Díaz ha protagonizado un tenso enfrentamiento con el político navarro, Sergio Sayas, que acaba de fichar por el PP tras su expulsión de UPN por romper la disciplina de voto de la reforma laboral, en el programa "Todo es mentira".

Este no es el primer enfrentamiento de la andaluza en el programa, que hace no mucho tuvo una fuerte discusión con la concejala Andrea Levy, pero en esta ocasión su enfrentamiento con Sergio Sayas ha llamado la atención de Juan Carlos Girauta.

Todo comenzaba con la entrevista que Marta Flich realizaba al político navarro, quien defendía su marcha al PP porque "nos ha echado el señor Esparza por hacer lo contrario de lo que dijo a los ciudadanos que iba a hacer", algo que ha hecho saltar a Díaz, quien le decía que ella sí pensaba que fuera un tránsfuga.

El plató de "Todo es mentira" se tensó por el enfrentamiento entre los políticos

"Si se salta los acuerdos de un partido que le ha puesto en las listas usted es un tránsfuga. Lo enmascare como quiera. Cuanto tiene orejas grandes, colmillo y una trompa no es que se parezca a un elefante, es un elefante", explicaba Susana para defender su postura y continuaba diciendo que "cuando uno no quiere asumir los órganos de un partido que le han puesto en una lista le obligan a hacer lo honrado y lo legítimo sería coger e irse a su casa, no quedarse con el escaño, secuestrarlo".

Tras esas palabras era Sayas el que contestaba a Díaz: "Yo voy a dejar el escaño el día que lo deje usted. Los tránsfuga son los diputados y el senador del PSOE, que se presentaron a las elecciones diciendo que Podemos no, y hoy están pactando con Podemos".

"Cuando se es honesto, tanto en la política como en la vida, se tiene vergüenza. Cuando uno miente, engaña...", espetaba Díaz, justo antes de que Sayas le interrumpiese para decir que "a mi no me va a dar clases de honestidad". Unas palabras que enfurecieron a la andaluza que aseguraba que: "Me ha faltado al respeto, lo que usted ha hecho es engañar a una fuerza política y a los votantes de ese partido".

Girauta salta en Twitter por el enfrentamiento de Díaz y Sayas

No podía faltar en esta historia otro político como Juan Carlos Girauta, que ha aprovechado la discusión para, en su cuenta de Twitter, aplaudir las palabras de Sergio Sayas y decir que Susana Díaz "no conoce la educación y el respeto".