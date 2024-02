Joaquín Prat obligado a hacer una rectificación en pleno programa

El presentador de "Vamos a ver" en Telecinco tuvo que disculparse ante la audiencia del programa por un comentario que hizo sobre la mascletá de Madrid.

Uno de los temas de los que más se ha hablado esta semana ha sido la mascletá que se va a celebrar en Madrid Río hoy. Una iniciativa que nacía para inaugurar las fallas valencianas y demostrar la unión y hermandad entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, y que ha levantado muchas polémicas a lo largo de la semana.

Han sido muchas las personas y organizaciones que se han quejado por esta iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Madrid. Desde los partidos políticos de la oposición hasta distintas asociaciones animalistas, todos estos grupos han intentado frenar la mascletá de Madrid por todos los medios, aunque ninguno lo conseguía con éxito.

Las asociaciones animalistas incluso recurrían a la justicia, asegurando que el espectáculo pirotécnico de la mascletá iba a repercutir negativamente en Madrid Río, un espacio natural donde se encuentran varias especies animales. A pesar de las quejas de las asociaciones, el juez ha rechazado la demanda y la mascletá seguirá adelante.

Joaquín Prat rectifica sobre la mascletá de Madrid

En el programa "Vamos a ver" se debatía esta misma semana sobre la mascletá de Madrid, un debate que giraba entorno a toda la polémica que ha surgido con la iniciativa. Joaquín Prat se mostraba contrario a la opinión de las asociaciones y los partidos políticos, que pedían la cancelación del evento incidiendo en lo perjudicial que este podría ser para la salud mental de las personas.

"He tenido la inmensa suerte de estar en muchas mascletás. Es verdad que las mascotas y los animales sufren mucho con los petardos, pero la salud mental de las personas no está en riesgo", explicaba en un principio Joaquín Prat, aunque poco después el presentador tendría que rectificar y pedir disculpas por esas declaraciones que hacía.

"Me piden una rectificación y creo que es justo hacerlo", comenzaba anunciando el presentador tras recibir unas indicaciones desde la dirección del programa. "He dicho que la mascletá no afecta a la salud mental y les pido disculpas porque no he tenido en cuenta, ni muchísimo menos, a las personas que puedan tener trastorno del espectro autista, epilepsia, etc. Les pido disculpas porque tienen ustedes mucha razón y rectificar es lo que toca".