El polémico concursante de Masterchef sigue 'liándola' en su nuevo reality

Tras su paso por el talent culinario de TVE, donde fue muy criticado y al que regresó como invitado hace poco, el tiktoker está también dando de que hablar en este concurso.

Las galas de GH VIP, con Marta Flich como presentadora, se estrenaban este jueves 14 de septiembre con la presentación de los nuevos habitantes de la casa de Guadalix. Este domingo 17 se inauguraban los debates del reality con Ion Aramendi al frente. Una emisión que ya contó con emociones y momentos únicos, e incluso, una primera indisposición. Todo ocurrió dentro de la cueva y tan solo tres días después de iniciar la aventura. El presentador del debate tuvo que conectar inmediatamente con la zona cavernícola por un fortísimo bajón de uno de los concursantes.

"Hoy puede que vuestro futuro en el concurso mejore un poquito... O no", señalaba Aramendi a los habitantes de la cueva, a modo de palabras de aliento. Pero estas palabras, más que dar esperanza, generó un poco de caos dentro del particular paleolítico de GH VIP en Telecinco. Los seis concursantes confinados en esta zona de la casa de Guadalix pensaban liberarse de la cueva este domingo, pero con este mensaje se dieron cuenta de que el juego continuaba. Pues desde la organización del reality, se tentó a los concursantes de la casa: perder 3.000 euros del premio común (150.000 euros) a cambio de entregarles una cesta de comida a los habitantes de la cueva.

Luca Dazi sufre un ataque de ansiedad en GHVIP

GH VIP puso a prueba a los participantes de la casa, pidiéndoles perder un parte del premio para darles de comer a los que están en la cueva. Todos dijeron que sí, pero los protagonistas del premio no tenían ni idea de esto. Mientras ocurría esto, en la caverna hubo un pequeño percance que hizo que Ion Aramendi volviese a conectar con los cavernícolas: "A Luca le ha dado un poquito de ansiedad, pero que se tranquilice la familia, que no es nada serio", explicó Gustavo Guillermo como portavoz del joven tiktoker, Luca Dazi, quien ya había participado en otro concurso, en Masterchef de TVE. Y es que, este joven participante, tal y como indicó Carmen Alcayde se vio superado por el "agobio" y los "nervios" de su futuro dentro de la cueva.

Luca: "Yo tenía un poco idealizado el que hoy volvíamos a la Casa. Esto es más difícil de lo que parece, quiero que mis padres estén tranquilos. Me han cuidado, porque este programa es ideal" #GHVIPDBT1 pic.twitter.com/rHLs7AmK39 — Gran Hermano (@ghoficial) September 17, 2023

"Cuando has dicho que va a mejorar un poquito nuestra vida hemos empezado a pensar... Aquí, encerrados sin la luz del sol, no podemos dormir bien, nos dan nervios...", añadió la colaboradora. Pero todo quedó en un pequeño susto, en un momento para recordar, ya que el exaspirante a chef regresó al concurso casi recuperado después de que el Súper y cuatro personas del formato le auxiliaran rápidamente. "Estoy mejor, solo me ha dado un ataque de ansiedad, porque tenía idealizado que hoy volvíamos a la casa. Hoy ha sido un día muy intenso y esto es más difícil de lo que parece. Quiero que mis padres estén tranquilos. Yo estoy superbien y estoy superfuerte, pero he empezado a temblar y me han cuidado, porque este programa es genial", comentó el joven.