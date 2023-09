Ana Rosa se moja al hablar de Rubiales y deja temblando a Pedro Sánchez

A diez días de su estreno en las tardes televisivas, Quintana responde sobre el beso más polémico de la historia reciente de España y critica al expresidente de la Federación.

Hay mucha expectación por recibir a Ana Rosa Quintana en las tardes televisivas de Telecinco. Después de liderar las mañanas durante casi 20 años, la popular presentadora prepara su desembarco en el horario vespertino. Como ya se ha informado, junto a ella aparecerán colaboradores como Javier Sardá, Alaska, Mario Vaquerizo, Vicky Martín Berrocal, Manuel Díaz "El Cordobés", Cristina Cifuentes o Cristina Tárrega.

En la ronda de entrevistas previas al estreno que están siendo publicadas con Ana Rosa Quintana se le ha preguntado por todos los temas de actualidad, más aún teniendo en cuenta el silencio de la presentadora durante sus recientes vacaciones.

E, indudablemente, uno de los temas de los que más se está hablando en las últimas semanas es que tiene que ver con Luis Rubiales y su infame comportamiento en la celebración del Mundial femenino que conquistó en Australia la selección española. "A mí me parece que lo que hizo Rubiales es un gesto muy feo", comenzó diciendo Ana Rosa Quintana al ser preguntada por uno de los temas de moda.

Ana Rosa Quintana recuerda el pasado socialista de Luis Rubiales y su estrecha amistad con Pedro Sánchez.



"Es un señor que tiene un poder, me da igual la euforia, el momento, lo que sea, hay que saber estar en tu sitio", recuerda la popular presentadora que, como no podía ser de otra manera, no se olvida del otro "gesto", que tiene Rubiales, en concreto, el de agarrarse sus partes en el palco, a escasos metros de la reina Letizia y la infanta Sofía.

AR recuerda a Pedro Sánchez

Y es ahí donde Ana Rosa recuerda a Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno en funciones, quien, en su opinión, puede tener alguna relación con el hecho de que Luis Rubiales se considerara casi impune teniendo en cuenta la ristra de escándalos que ha protagonizado en los últimos años.

"Rubiales tiene otras polémicas de las que se ha ido salvando, yo no lo sé, dicen que por su amistad con Pedro Sánchez. Eso lo tengo clarísimo, que una mujer, un hombre, ni nadie, puede invadir tu espacio sin tu permiso".

A Ana Rosa no le gustan los juicios públicos

Después de esta primera opinión, Quintana ha querido dejar claro su punto de vista sobre la posterior ronda de consecuencias del asunto. "Los juicios públicos no me gustan. Si ese señor tiene que ir a u juzgado, que lo juzguen y esperemos a la sentencia, pero los apedreamientos públicos no creo que sean propios de democracias maduras".