El cineasta Martin Scorsese se vuelve viral en redes sociales a los 81 años

Dentro de los directores de Hollywood, sin duda Martin Scorsese se encuentra entre los mejores de la industria, cuya filmografía está repleta de grandes títulos como Taxi Driver, Casino, El aviador o la reciente Los asesinos de la luna.

Sin embargo, esta semana el director sorprendía a su público en un hecho sin precedentes: verle participar entusiasmado en una plataforma pensada para los más jóvenes: TikTok.

Gracias a su hija Francesca, también hemos descubierto la faceta como tiktoker del cineasta neoyorkino. En su cuenta @francescascorsese, la joven comparte diferentes vídeos con su padre. El último de ellos, un reto de batallas de películas míticas.

Martin Scorsese sigue estando en plena forma y es uno de los nombres más destacados de la historia del cine, recientemente gracias al estreno de Los asesinos de la luna. El reputado director ha demostrado que sus 81 años no son ningún impedimento a la hora de seguir trabajando en la industria del cine y tampoco para participar con su pequeña en los retos que implican la nuevas tecnologías.

Martin Scorsese Says He Was Tricked into Making TikTok Videos with His Daughter :



Legendary director Martin Scorsese revealed he had no idea that his TikToks went viral and playfully pointed out that his daughter Francesca tricked him into becoming an overnight sensation on the… pic.twitter.com/BUSKZqfCm9