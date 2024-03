Lara Álvarez se pronuncia sobre los motivos que la llevaron a dejar Mediaset

La presentadora asturiana se ha abierto sobre los motivos que la llevaron a abandonar Mediaset España después de 10 años en el grupo de comunicación.

Hace ya más de un mes desde que Lara Álvarez soltaba la bomba y anunciaba su salida de Mediaset. Una salida que sorprendió a todos porque la presentadora asturiana llevaba en el grupo de comunicación 10 años y contaba con mucho protagonismo. Aún así, Lara Álvarez afirmaba que tenía nuevas propuestas sobre su futuro dentro de la televisión, uno de los motivos que le llevó a tomar la decisión.

Pero no ha sido hasta ahora cuando Lara ha explicado cuales fueron los motivos principales que le llevaron a cambiar drásticamente su rumbo. Ha sido en una entrevista a la revista 'Diez Minutos' donde la presentadora ha vuelto ha hablar sobre su adiós a Mediaset, algo que ya hacía hace varios días en otro medio.

Lara Álvarez reflexiona sobre su trayectoria en Mediaset

"La decisión la tomé desde una parte muy personal, pero he tenido el respaldo. Además, tengo proyectos ilusionantes encima de la mesa y la oportunidad de elegir", ha explicado Lara Álvarez, aunque la principal razón no tenía nada que ver con esos nuevos proyectos: "La evolución de mi carrera profesional no iba en la línea que yo quería en ese momento".

Porque esa exclusividad que la unía a Mediaset desde hacía años provocó que Lara tuviera que cerrarse "a otras cosas", algo que tras su salida ha cambiado por completo: "Me he dado cuenta de que hay más mundo después de la televisión. Hay un sinfín de oportunidades fuera de la pequeña pantalla... Lo que yo escoja quiero que vaya en la línea de mi persona, mis valores y la dirección que quiero seguir".

Además de hablar sobre su salida de Mediaset, Lara también ha hablado sobre sus expectativas en su vida personal: "Pensaba que con veintitrés años iba a estar casada, con veinticinco iba a tener un hijo y con veintiocho el segundo. Tengo treinta y siete años, y nada de eso se ha producido... Me gustaría estar enamorada porque es una cosa que suma. Una vida con amor es mucho mejor. He tenido suerte, porque por mi vida han pasado personas maravillosas, pero no ha llegado 'la persona' todavía".