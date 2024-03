La reaparición de Lara Álvarez tras su adiós esconde un importante anuncio

La que fuese hasta hace poco uno de los rostros más populares de Mediaset se muestra ilusionada con los nuevos proyectos que tiene en el horizonte: "no tardaréis mucho en verme en la tele".

Mediaset se llevaba hace cosa de un mes un duro golpe, pues quien había sido uno de sus rostros más populares decía adiós a su trayectoria en el grupo. Ahora, Lara Álvarez ha reaparecido después de conocerse su salida de la compañía tras casi una década formando parte de ella "para emprender un nuevo camino profesional", comentó en el momento del adiós. La presentadora volvía a ponerse ante las cámaras este martes, 19 de marzo, en la presentación de una firma española de calzado de la que es imagen.

La asturiana, tras su salida, se ha parado a hablar por primera vez sobre su futuro profesional. Y es que, según ella misma asegura, está en uno de los momentos "más ilusionantes" de su vida. Y todo, gracias a diversas ofertas que le han llegado tras anunciar su marcha de Mediaset. "Tengo opciones acordes con mis valores. Ahora mismo estoy en un momento muy importante de tomar decisiones, de coger las riendas e intentar elegir lo mejor posible para seguir la línea que más va con mi persona. Pero es difícil elegir con tan buenas opciones sobre la mesa", dice, tal y como recoge Informalia.

El anuncio de Lara Álvarez tras salir de Mediaset

La presentador ha señalado de esas ofertas que se tratan de "apuestas que me sacan de la zona de confort" y que "puedo elegir varias". De hecho, tal y como ella misma ha señalado, no habrá que esperar mucho para volver a verla en acción: "No tardaréis mucho en verme en televisión. Hay varias cosas que me ilusionan y con las que me identifico". Cabe mencionar que su nombre sonó con mucha fuerza para convertirse en la presentadora de Pekín Express en HBO Max. Sin embargo, el revuelo se formó a raíz de una publicación en X que corrió como la espuma. Hace unos días, la propia plataforma anunciaba que el presentador será finalmente Miguel Ángel Muñoz.

Habrá que esperar un poco más para conocer qué proyecto escogerá la asturiana para su regreso a la televisión y de la mano de quién lo hará. Lo que si conocemos es qué sintió al irse de Telecinco tras acumular varios pinchazos de audiencia tras una exitosa etapa como presentadora de Supervivientes en Honduras. "Claro que sentí vértigo, pero creía que era el momento de apostar por otro camino", dijo. "Llevaba ya muchos años con una oportunidad de crecimiento personal y disfruté en todos los programas que hice, pero yo he aprendido una cosa y es que las grandes audiencias no significan directamente una satisfacción profesional y las bajas no tienen por qué ser una sensación de fracaso". Y aunque dijo adiós al grupo de Fuencarral, en realidad ha sido un 'hasta luego', pues la propia Lara no cierra las puertas a la compañía de cara al futuro, pues sigue manteniendo una buena relación con los directivos.