Mediaset hace limpieza tras el adiós de Lara Álvarez y fulmina a otra cara VIP

El grupo de comunicación de Telecinco ha tenido dos grandes bajas -una voluntaria y otra 'obligada'- en tan solo unas horas, dejando en el aire muchos interrogantes abiertos.

Mediaset parece no levantar cabeza. El grupo de Fuencarral sigue inmerso en un caos de movimientos, donde se da la bienvenida a nuevos formatos y se dice adiós a programas 'de toda la vida'. Unos cambios que también se producen a nivel personal, pues muchos son los rostros que van y viene, de otras cadenas o de la propia casa, como Jorge Javier Vázquez, que volverá para ponerse al frente de Supervivientes. Telecinco recupera este reality, que verá la luz el próximo 2 de marzo, llevándose por delante otro de los formatos estrella de la cadena: GH Dúo.

La principal cadena de Mediaset apostó por traer de vuelta este formato y, además, con doble dosis. Por un lado, vimos cómo emitían su edición VIP, para poco tiempo después regresar con su versión Dúo, para el que contaron con Marta Flich como presentadora de las galas y con Ion Aramendi para los debates. Una edición que se ha visto reducida en el tiempo...y en audiencia. GH Dúo no funciona y han acabado con él por la vía rápida, arrastrando así a otras personas.

Mediaset acaba con 'GH Dúo' y Marta Flich

Telecinco se lleva por delante a GH Dúo y a su presentadora para dejar el camino libre a Supervivientes. La valenciana, compañera inseparable de Risto Mejide, recogió el testigo de Jorge Javier y de Carlos Sobera como presentadora del popular reality. Pero, al parecer, no ha sido buena elección. No por ella, que se ha entregado al máximo por el formato, sino por otras variantes de la ecuación que han dado como resultado el cierre de la casa de Guadalix. Según informan en una cuenta de X bien conectada con Mediaset, hubo una reunión de emergencia en las oficinas: "Mediaset y Zeppelin han comunicado esta mañana a Marta Flich que prescinden de ella como conductora del formato en futuras ediciones. Con lo cual GH DÚO es la última edición presentada por ella".

🔴 Mediaset y Zeppelin han comunicado esta mañana a Marta Flich que prescinden de ella como conductora del formato en futuras ediciones.

Con lo cual GH DÚO es la última edición presentada por ella. pic.twitter.com/OiASgT2wpA — LABORRE (@camposborre) February 20, 2024

Pero, para más inri, esta noticia llega justo el mismo día en el que Telecinco en particular, y el grupo en general, está viviendo un auténtico terremoto con el anuncio de la salida de Lara Álvarez. La presentadora informó en sus redes sociales que dejaba Mediaset para afrontar nuevos proyectos profesionales, que no son otros que ser la presentadora de Pekín Express en HBO Max. La noticia del adiós de Marta Flich a GH Dúo, a falta de confirmación oficial, abre un amplio abanico de interrogantes, pues poco más se sabe hasta el momento. ¿Esta marcha del reality supondrá, por ejemplo, su salida del grupo? ¿Dejará también Todo es mentira? De momento no se sabe nada y la presentadora continúa en su puesto de trabajo en Cuatro hasta nueva orden.