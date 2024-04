Belén Esteban habla de su fichaje frustrado por TVE en "Baila como puedas"

Belén Esteban ha explicado el motivo por el cual no salió adelante su fichaje por TVE y por el programa "Baila como puedas".

Dentro de poco los integrantes de "Sálvame" vivirán su regreso triunfal con el proyecto "Ni que fuéramos Sálvame" en el canal Quickie, un regreso con el que retomarán su proyecto principal desde que terminara "Sálvame" hace más de medio año.

Y aunque "Ni que fuéramos Sálvame" es el gran proyecto de casi todos los integrantes de "Sálvame", no es el único que tienen, porque la gran mayoría de ellos han tenido la oportunidad de participar en otros proyectos. Este es el caso de Belén Esteban, que durante estos meses ha aparecido en proyectos como el de Netflix y que también ha estado apunto de fichar por RTVE.

Un fichaje frustrado sobre el que la 'princesa del pueblo' ha hablado recientemente en una entrevista: "Quiero aclarar lo de Televisión Española. Yo no llamé a TVE, a mí me llamaron. Yo tuve dos reuniones, se cerró el contrato, la negociación y la señora Presidenta, Elena Sánchez, que desde aquí le mando un beso que espero que le vaya bien porque creo que le han quitado y espero que encuentre trabajo...".

Elena Sánchez impidió el fichaje de Belén Esteban

Y es que, al parecer, fue Elena Sánchez, la expresidenta de Televisión Española, la responsable de que no se hiciera oficial el fichaje de Belén Esteban por "Baila como puedas", algo que Óscar Cornejo adelantó en El País y que la propia Belén ha confirmado: "No estoy enfadada ni nada, pero lo que dijeron de 'la han quitado'... A mí me llamó la productora que se llama Zeppelin pidiéndome disculpas y pasaron un mal trago".

Eso sí, aunque no se quedó enfadada si que terminó un poco desilusionada: "Yo me desilusioné un poco, porque me gustaba ser jurado y tal, pero vamos, que no se me ha ido la vida... Lo único que cuando te quitan un trabajo... 'No la quieren'. Por favor, ¿yo he pedido dinero a alguien para vivir? ¿He pedido trabajo a alguna tele?".

"Gracias a Dios no me he visto en esa tesitura", continuaba explicando la Esteban, "pero pedir trabajo no es robar, ni matar a nadie, es una cosa muy buena".