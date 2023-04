Cristina Pardo la toma con Iñaki López por lo que suelta de Joaquín y Rafa Nadal

La presentadora de "Más vale tarde" no se contuvo y se enfrentó a su compañero por su actitud ante la retirada del bético y por el comentario sobre la ausencia del tenista en el Madrid Open.

Cristina Pardo no perdona ni una. La presentadora de Más vale tarde, que parecía que se había levantado con el pie izquierdo, no dudó ni un segundo en enfrentarse a sus compañeros, sobre todo, a Iñaki López, quien vio que la presentadora de La Sexta estaba "a la que saltaba", más "se metía" con ella. Todo empezaba con el anuncio de la retirada del futbolista del Betis y presentador de Atresmedia, Joaquín Sánchez, a sus 41 años. Como no podía ser de otra manera, desde el programa se hicieron eco de este anuncio, ya que fue una sorpresa para todos.

Sin embargo, la reacción de los colaboradores de Más vale tarde ante el emotivo discurso del eterno 17, o la ausencia de la misma podríamos decir, provocó que Cristina saltase y soltara algún zasca a sus compañeros. "Hay un momento que evidencia la emoción que ha tenido que es este en el que le agobiaba hasta la corbata", relataba Conchi Gil, comentario apoyado por la presentadora, quien añadía que "no sabía qué hacer el pobre". Tras esta aportación, el copresentador tomaría la palabra para lanzar a Pellegrini, entrenador del equipo verdiblanco, una petición: que le deje jugar los nueve partidos de Liga que quedan para así alcanzar el récor del jugador que más partidos ha jugado.

Cristina Pardo suelta varios zascas a Iñaki López

La presentadora, después de ver la actitud de sus compañeros, no pudo evitar soltar un reproche, general, aunque a quien cortó fue a Iñaki. "Perdona, déjame que diga que las personas que tenemos en esta mesa son unos insensibles", soltaba Cristina, para después añadir que "sois una planta. Ninguno emocionado un poco por ver a Joaquín". Pero sus compañeros "se burlaron" de ella: "La jefa está a punto de llorar", recalcaba Beatriz de Vicente. Sin embargo, sería Loreto Ochando quien lanzaría otro disgusto para la presentadora de La Sexta: "Tú estabas pensando en Nadal no en Joaquín". "No, a mí estas cosas me dan mucha penica porque me parecen muy emocionantes y vosotros estabais aquí como una piedra", sentenciaba Pardo.

El comentario de la colaboradora a Pardo tendría mucho más sentido poco después, pues también se trató en Más vale tarde el anuncio de que Rafa Nadal no podrá participar en el Madrid Open de Tenis por su última lesión. Esto daría la excusa perfecta para que Iñaki López suelte un zasca a su compañera: "En solidaridad con Cristina vamos a guardar un minuto de silencio por esta noticia de la retirada", soltaba. Pero lo que molestaría a la de La Sexta no sería este comentario, sino lo que diría justo después: "A ver es verdad que no contaremos con el papuchi del tenis, pero tenemos a Alcaraz", remataba Iñaki López.

"A mí es que tu opinión sobre Nadal no me interesa nada porque eres una persona insensible. No me interesa nada tu opinión. No me pareces un prescriptor para este tema», le soltaba sin miramientos Cristina Pardo. Pero Iñaki no se iba a dar por vencido y siguió picando a su compañera: "Es que hay que dejar a Rafa Nadal para que vaya a jugar al bingo porque por edad ya nos corresponde". Y como era de esperar, por la tarde que llevaba, Cristina respondió al golpe: "No hace más que meterse con la edad de Rafa Nadal e Iñaki está ciego y no ha llegado a la cincuentena", soltaba.