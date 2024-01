Arús, a punto de llamar a Iker Jiménez por el 'O.V.N.I. que interrumpe Aruser@s

El matinal de La Sexta ha dado un susto al presentador y a todos los colaboradores cuando en pleno directo caía "algo" en el plató, dejando a todos completamente desconcertados.

No, Iker Jiménez no se ha colado en Aruser@s este miércoles, pero podría haber sido el invitado especial de Alfonso Arús en el matinal de La Sexta. Es lo que tienen los programas en directo, que nunca sabes lo que puede ocurrir, obligando a los presentadores a salir del guion y actuar con rapidez e improvisar para que la emisión no se vea afectada. Y de esto saben bien en el espacio de la cadena secundaria de Atresmedia.

Si hace unas semanas en Aruser@s veían cómo un roedor se colaba en sus instalaciones, generando nerviosismo entre los integrantes del equipo, haciendo que no estuviesen cómodos en el plató, este miércoles volvían a sobresaltarse en pleno directo, ante un imprevisto, que obligaba a Arús a parar el programa: un objeto volador no identificado interrumpía, sin ningún tipo de miramiento, el espacio de LaSexta.

Arús paraliza 'Aruser@s' por un O.V.N.I.

Todo esto ocurría cuando Aruser@s se detenía a comentar una de las noticias que estaban tratando: el mejor carajillo d España. Así, Arús y sus colaboradores hablaban del ganador de este singular galardón. "El restaurante 'La salita', en Valencia, ha ganado este primer concurso de carajillos en 'Madrid Fusión", comentaba una de las tertulianas de La Sexta, para acto seguido explicar la receta: "Lo que ha hecho ha sido mezclar el café licor con sabores cítricos, fruta madura y aroma floral y le ha dado el premio al Mejor Carajillo de España", contaba a todos los que estaban sintonizando el programa en ese momento.

Hans Arús explica por qué "ha crecido traumatizado" por un look de Angie Cárdenas: "Quedé horrorizado" https://t.co/daf1WULzwL — Aruser@s (@AruserosLaSexta) January 31, 2024

"Pues, ya tenemos carajillo, patatas bravas, pan, bocata y tenemos croqueta", afirmaba Arús tras el repaso que se le había dado a 'Madrid Fusión' desde el matinal de LaSexta, mientras que Angie Cárdenas hacía un último apunte: "En las bravas, en cocina creativa, el premio se lo ha llevado un discípulo de Quique Dacosta", informaba la colaboradora, y mujer del presentador, destacando que no era "la primera vez" que ganaba "un premio". Y, en ese momento, algo ocurría en el plató, paralizando por completo al catalán. "Pero, ¿qué ha caído aquí ahora?», preguntaba desconcertado. "Es que no sé qué estáis tirando", indicaba sin saber muy bien qué había ocurrido. "Vamos a hacer un paréntesis y recoger lo que ha caído, que ha caído como un ovni", comentaba el catalán, animando a sus colaboradores a recoger lo que había caído, que no era otra cosa que el capuchón de un bolígrafo.