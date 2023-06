La invitación de Pablo Motos a este político tras sus declaraciones en campaña

El presentador de "El Hormiguero" ha reaccionado a las declaraciones de un político durante la campaña electoral, y le ha querido invitar a su programa.

Pablo Motos se ha dado por aludido ante el extremo discurso de Pedro Sánchez, en el que el Presidente del Gobierno aseguraba que "desde la posición de dominio que tienen los grandes medios de comunicación, se va a desatar una campaña aun más feroz de insultos y descalificaciones... Veremos en programas de máxima audiencia a gentes que solo se representan a ellos mismos pontificar e insultar sin derecho a réplica. Se van a inventar barbaridades".

Estas incendiarias declaraciones, por las que también se dio aludida Ana Rosa Quintana, y que han estado precedidas por unas críticas desmedidas de Ion Antolín, director de comunicación del PSOE, han provocado una respuesta en Pablo Motos.

El presentador de "El Hormiguero" se ha mostrado muy crítico con Sánchez por sus declaraciones durante su comparecencia ante el Grupo Parlamentario Socialista el pasado miércoles, y ha aprovechado la situación para invitar al actual presidente del Gobierno a su programa.

Pablo Motos desatado, con razón, contra Sánchez

Aunque Sánchez no mencionó a ningún programa, Pablo Motos ha interpretado las palabras del presidente del Gobierno como un ataque hacia "El Hormiguero": "Ha hecho una alusión que a nosotros nos pilla de cerca. O a nosotros o a 'Masterchef'. A uno de los dos. Por si acaso se refiere a nosotros, yo le renuevo la invitación a nuestro presidente del Gobierno, que no quiso atender en las últimas elecciones. Yo estaré encantado de recibirle y darle la hora entera para que replique y diga lo que quiera".

Pero las palabras del presentador valenciano contra Sánchez no acabaron ahí, pues Pablo Motos también arremetió contra el adelanto de las elecciones: "Ha justificado el adelanto electoral diciendo que el PSOE ha sufrido una injusticia. El objetivo, dice Pedro Sánchez, es frenar la ola reaccionaria que representan PP y Vox. A mí me ha parecido un poco demasiado. ¿Está llamando reaccionarios a los españoles que no han votado lo que a él le parecía?".

Pablo Motos DESTROZA a Pedro Sánchez. 💥💥 pic.twitter.com/h8v1BUhHT0 — Tomás Rico ﻥ (@tomasrp3_) June 1, 2023

Pablo Motos no fue el único que criticó las palabras de Sánchez contra los medios de comunicación, también lo hizo Cristina Pardo en "El Hormiguero", asegurando que "criticar a los medios es bastante viejo" y que "los medios pueden opinar sobre las cosas que hacen, no solo Pedro Sánchez, sino todos los políticos a los que les pagamos el sueldo".

Por último, el presentador de "El Hormiguero" quiso explicar sus críticas a Sánchez, aclarando que no se trata de algo personal: "Cuando esté otra persona en el poder, criticaremos a esa otra persona que esté en el poder. Que es una cosa muy sana que tiene la democracia. En cuanto mandan, se equivocan".