El hijo de Carlos Herrera se lleva un gran zasca de una señora por su aspecto

Alberto ha salido a la calle para preguntar a la gente qué harían si se encontrasen 10 millones de euros, pero no contaba con el comentario sobre su 'belleza' de una de las entrevistadas.

Isabel es la protagonista de este divertido momento. Esta mujer se encontraba en el momento y lugar exactos para regalar a los oyentes de la COPE, y a todos los usuarios de X, antiguo Twitter, un momento único. La señora, en compañía de Aurora y Amparo, dos amigas, se encontraban a las puertas del parque del Retiro, donde han sido abordadas por Alberto Herrera, hijo del mítico periodista, Carlos Herrera, y locutor de Herrera en COPE. Alberto ha salido a la calle para saber qué haría la gente si se encuentran 10 millones de euros.

Sin embargo, el de COPE no contaba con que antes de recibir respuesta alguna sobre esta cuestión, se encontraría con el ¿cumplido? de Isabel a su aspecto físico. "Usted me ha dicho que si yo era el niño del Carlos, ¿verdad?", ha empezado diciendo Herrera Jr. al micro, provocando que la entrevistada empezara a reírse a la vez que afirmaba. "Pero también ha dicho que no me imaginaba así", ha continuado diciendo el locutor. "Qué va, te imaginaba de otra manera", ha señalado Isabel, mientras sus compañeras se reían, conocedoras de lo que había pasado cuando no estaban en el aire.

Le dicen a Herrera que lo imaginaban "más guapo"

"Te imaginaba de otra manera. No tan moreno, tan...", ha seguido explicando esta mujer. Pero Alberto quería que Isabel contestase con lo que verdaderamente le había dicho: "Dígalo. Me ha dicho 'te imaginaba más guapo". "Pues eso, más guapo", se rendía finalmente la señora, confesando entre risas. Y tras este momento, el de la COPE ha procedido a hacer su trabajo, que era preguntar lo de los 10 millones. Así, después de que las tres amigas se presentaran al micro, el hijo de Carlos Herrera hacía su pregunta y la primera en responder fue Isabel. "Imagine que se la puede llevar sin ningún tipo de carga moral, ¿qué es lo primero que haría?".

"Viviría un poquito mejor, ayudaría a mi familia, a mis hijos y haría bastantes viajes con mi marido, como ya estoy jubilada, tengo una vida por delante. A disfrutar", ha contestado Isabel. Sin embargo, una de sus acompañantes no lo tenía tan claro, asegurando que "no sabría qué hacer con tanto dinero", por lo que decidió repetir un poco lo que había soltado segundos antes su amiga. Una respuesta que, al parecer, era compartida por las tres, pues la tercera daba las mismas opciones. Como Alberto no ha estado del todo convencido con estas ideas, las instó a cambiar un poco lo dicho, trayéndoles a la memoria "algún sueño por cumplir": "Sí, viajar. Primero a Nueva York", ha saltado muy ilusionada Isabel, cerrando así la entrevista para la radio.