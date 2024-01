Año nueva, vida nueva: Franganillo ya ocupa el puesto de Piqueras en Telecinco

Mediaset lanza la promoción de sus nuevos informativos con el flamante fichaje de TVE en primera plana acompañado del resto de presentadores de las diferentes ediciones para este 2024.

Carlos Franganillo tiene ante sí todo un reto en su llegada como nuevo director de informativos de Telecinco. Fichado de TVE no sin revuelo generalizado en el mundo de los medios de comunicación, el que también será presentador del informativo de las 21.00 sustituye a una auténtica leyenda como Pedro Piqueras, que este pasado 2023 anunciaba su jubilación y dejaba un poco huérfanos a los espectadores de la principal cadena de Mediaset.

El que fuera presentador del 'Telediario 2' en la cadena pública se pasa a la privada y será la cabeza visible del nuevo proyecto que ha preparado Telecinco para esta nueva temporada que comienza con el año natural. Franganillo y sus compañeros, que repasamos a continuación, ya protagonizan la nueva promo publicada por Mediaset en sus redes sociales y que lleva como lema: "Informativos Telecinco, centrados en la noticia".

Estas son las caras de la información > https://t.co/4RxwnXsMDL pic.twitter.com/8TGR8ae1Zf — Informativos Telecinco (@informativost5) January 2, 2024

Como decimos, Franganillo será el encargado de presentar el informativo de prime time. Por otro lado, dos duplas de mujeres serán las caras visibles de las ediciones mañaneras. De la matinal y más madrugadora al frente se sitúan Laila Jiménez y Arancha Morales; mientras que Ángeles Blanco e Isabel Jiménez lo harán con la edición de las 15.00 horas. En cuanto a los fines de semana, tres periodistas son los elegidos: David Cantero, Leticia Iglesias y José Ribagorda. Por cierto este último ha sido el único en no salir en esta nueva promo.

Desde Mediaset han apuntado que la sustituta habitual en caso de no estar Franganillo o estar fuera de plató será Ángeles Blanco. Esta segunda parte da a entender que a pesar de ocupar ese cargo de director de informativos y presentador de la edición más importante, el ex de TVE no abandonará el reporterismo que tanto cartel le ha dado durante tantos años en la pública. Además, la empresa italiana aprovecha para recordar que las nuevas ediciones se llevarán a cabo en un nuevo gran plató, instalado con las últimas novedades tecnológicas, escenográficas y de iluminación que llevará a los nuevos informativos un paso más allá.