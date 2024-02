Roberto Leal e Iñaki López se rebelan contra Antena 3... pero tiene explicación

Dos de los presentadores más populares de Atresmedia lucharán contra su propia cadena en un nuevo programa de retos físicos y mentales que tendrá a Eva González como maestra de ceremonias.

Antena 3 ha hecho oficial este jueves la llegada próximamente a su parrilla de programación de una nueva apuesta de entretenimiento en la que Roberto Leal e Iñaki López se enfrentarán como equipo…a la propia cadena de Atresmedia. Leal y López contra el canal es una adaptación de un exitoso programa internacional llamado Beat the Channel en el que dos de los rostros más reconocibles del grupo tendrán que enfrentarse a una serie de retos físicos y mentales que, en caso de ser superados con éxito, tendrán su recompensa. Evidentemente si fallan tendrán un curioso castigo.

El premio en caso de superarlas: dispondrán de un provechoso tiempo delante de la cámara para emplearlo diciendo o haciendo lo que quieran. En caso de no superar los retos - y aquí está la principal gracia del formato- tendrán que ponerse a las órdenes de la cadena durante un día completo. Esto es lo que dará juego a este espacio de puro entretenimiento que produce Atresmedia TV en colaboración con BoxFish (productora por ejemplo de Bake Off: famosos al horno o Me cambio de apellido).

Hay que destacar que el formato llega con una importante mochila de premios y reconocimientos a sus espaldas. Originario de Alemania, donde lleva seis años de emisión ininterrumpida, ha triunfado también en países como Portugal, Francia o Bélgica. En todos ellos ha logrado una media superior al 20% de share, motivo por el cuál Antena 3 confía en el mismo. Ahora faltan por conocer detalles importantes como su fecha de estreno, el día o días que se emitirá y la franja horaria.

Eva González será la presentadora

A estos dos conocidos rostros (Roberto Leal presentador de Pasapalabra o El Desafío; e Iñaki López de Más Vale Tarde en La Sexta) se le une otro de los más reconocibles de un tiempo a esta parte en la cadena: Eva González. La sevillana será la maestra de ceremonias de un programa del que ya se adelantó información pero que ahora ha hecho oficial Antena 3.