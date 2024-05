Resuelto el misterio: Dani Mateo arroja luz sobre su ausencia en La Sexta

El presentador catalán de Atresmedia anuncia el por qué de su desaparición en televisión en los programas de 'Zapeando' y 'El Intermedio' desde el pasado jueves 2 de mayo.

Desde hace varias semanas, la ausencia de Dani Mateo en televisión ha sido toda una incógnita. Fue desde el jueves 2 de mayo, cuando el presentador de 'Zapeando' y colaborador de 'El Intermedio' desapareció sin dejar rastro alguno, dejando a sus compañeros al frente de ambos programas para gestionar su labor. Una falta de la que se han percatado también los telespectadores del grupo de Atresmedia.

Conscientes de ello y dado que ninguna persona de la cadena se había pronunciado al respecto, el presentador de Zapeando ha decidido dar un paso adelante y aclarar en directo en el espacio de La Sexta el por qué de su falta estos días. Mediante una videollamada desveló a la audiencia que sufrió un accidente de tráfico y que se encuentra bastante "fastidiadete", decía el comunicador a su compañero Miki Nadal, que ahora ha asumido el cargo de presentador del espacio de sobremesa en sustitución de Mateo.

Un accidente: el motivo de la ausencia de Dani Mateo

"Mateo, cómo estás, qué ha pasado, cómo te encuentras. La gente quiere saber", comenzó a decir Miki Nadal al inicio del directo con Dani. "Toda la mesa está pendiente de tu regreso. También el público. ¿Dónde está Dani?", continuaba preguntando el comediante.

Tras una serie de bromas entre ambos compañeros, el comunicador catalán empezó a contar el por qué de su ausencia a toda la audiencia: "Tuve un pequeño percance con el coche. Me saltó el airbag y me he hecho una pequeña fisurita en el esternón, lo cual no me permite moverme. Que es algo que yo no hago ya habitualmente, pero no me permite moverme nada", aseguraba el presentador de La Sexta.

Después de un rato de conversación, Dani Mateo quiso aclarar que la "culpa" del accidente no la tuvo el otro conductor, sino él. "Fue más culpa mía que suya, no fue culpa de la rotonda. Tampoco soy bueno conduciendo», señaló, provocando risas carcajadas entre sus compañeros del programa y diciendo a modo de broma que el por qué del accidente se debe a que "iba con prisa a ver si llegaba a una orgía en Villarrobledo". "La moraleja que extraigo es que planifiquéis todo con tiempo si vais a una orgía", culminó Mateo.

Respecto a la incógnita de cuándo será su regreso, el comunicador explicó que todo iba a depender de su evolución. "Debo descansar, debo recuperarme. No solo de este accidente, sino de estos 18 años de El Intermedio, que me han hecho casi más daño», bromeó el presentador durante una llamada anterior.

Mientras el reportero catalán se recupera de su accidente, seguirá siendo Miki Nadal el que esté al frente de Zapeando, que se toma este nuevo rol con el humor que siempre le caracteriza. De hecho, fue el propio lunes 6 de mayo, cuando empezó a ocupar el lugar de su compañero y aseguró que "Cuando presento, pierdo dinero. Gano más de colaborador".