El zasca de Toñi Moreno a María del Monte en la final de Masterchef más decidida

La colombiana Laura Londoño gana la 8ª edición del concurso de cocina en su edición famosos, donde a falta de emoción por saber el ganador no faltaron los dardos envenenados.

Estaba bastante claro. Incluso antes de la final, la sensación generalizada en redes sociales y en cualquier corrillo de personas que haya seguido esta edición de Masterchef Celebrity es que Laura Londoño debía de ser la ganadora. La actriz colombiana ha sido la más regular y es de largo la que mejor cocina. Se ha visto durante el programa y se vio en la final donde, a falta de emoción por saber quién sería el ganador o ganadora, no faltaron los dardos.

Cuando decimos falta de emoción nos referimos por conocer quién se llevaría el trofeo, no por los clásicos momentos emotivos de este tipo de programas finales. Lágrimas que protagonizó Álvaro Múñoz Escassi -al acordarse de su madre- y también Toñi Moreno aunque, en este caso, no es novedad. La presentadora ha sido un mar de lágrimas durante toda la edición y en la final no podía ser menos. Sin embargo, tampoco han faltado los dardos hacia compañeros que han pasado por los fogones de Masterchef pero no salieron muy contentos con la experiencia.

Es el caso de su amiga María del Monte, que tras perder en la prueba de exteriores se negó a participar en la eliminación, cansada de la presión del talent show culinario. Levantó la mano y se fue arremetiendo contra todo y contra todos, especialmente contra Samantha Vallejo Nájera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, con una frase que ya es historia del programa de TVE: “No es necesario que tengáis siempre la cara de fiscal de Morena Clara para hablar a la gente”.

El dia que María del Monte abandonó Masterchef. Y con razón!#yoveosalvame pic.twitter.com/IA62FhmGLk — El azote🥊🏳️‍🌈 (@elazoteoficial_) December 20, 2021

Es por ello que Toñi Moreno aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje a su amiga tonadillera. Y es que su experiencia no puede haber estado más alejada de la de María del Monte.

Me di cuenta de que aquí se venía a pasárselo bien y a aprender. Nunca me he sentido tan a gusto en un programa, ni presentándolo yo. Estoy loca por encontrarme con María del Monte y decirle: 'Amiga, te equivocaste. Te perdiste la experiencia de tu vida'

Recado también para Patricia Conde

No sólo se acordó de la artista, también de la presentadora Patricia Conde, cuyo paso por el programa tampoco fue la mejor experiencia para ella. Hay que recordar que la también actriz lanzó duras acusaciones a Masterchef tras su paso, afirmando que apagaban los fogones a propósito y que estaba manipulado. Es por ello que, durante un problema que tuvo con el microondas y que después se demostró que fue culpa suya, Toñi Moreno lanzó una indirecta que todos sabían a quién iba dirigida.

A mí me habían dicho las malas lenguas que aquí apagabais hornos. Y ya me he dado cuenta de que no. Yo ya he podido comprobarlo: España, aquí no se apagan hornos

Laura Londoño, ganadora de Masterchef Celebrity 8 con toda justicia

En cuanto a la propia competición, solo tuvo que pasar la primera prueba para ver la diferencia abismal que había entre la futura ganadora con los otros tres finalistas. Laura Londoño clavó un complicado postre del maestro Jordi Roca mientras sus tres rivales -Toñi Moreno, Álvaro Muñoz Escassi y Daniel Illescas- ni se acercaron por la dificultad de la elaboración.

En la prueba de exteriores Escassi se impuso a Toñi Moreno y Daniel Illescas y pasó al duelo final contra la colombiana. Ambos tenían que hacer un menú completo y la actriz no dio opción a la duda y de nuevo fue claramente superior ante un Escassi que, eso sí, puede irse contento de su paso por uno de los programas estrellas de TVE.