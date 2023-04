Se rompe un pacto y la artimaña de Sebastián Yatra falla en "La Voz Kids"

Las terceras audiciones a ciegas de "La Voz Kids" han dejado una noche muy revuelta en la que Aitana y David Bisbal rompieron su pacto, y a Sebastián Yatra le salió mal una artimaña.

"La Voz Kids" ha vivido una nueva entrega de sus audiciones a ciegas que estuvo plagada de momentos tensos. El primero protagonizado por David Bisbal, que a pesar de que todavía no se ha incorporado al programa y Pablo López sigue en el plató sustituyéndole, aprovechó para llamar al concurso y romper su pacto de no agresión con Aitana.

En la pasada edición, el cantante almeriense y la catalana habían llegado a un acuerdo para no bloquearse mutuamente durante las audiciones a ciegas de esta temporada, una tregua que el de Almería ha querido romper en la tercera gala de audiciones a ciegas.

Bisbal llamó para darle un mensaje a la cantante: "Aitanilla, he visto que has crecido mucho, y he pensad que como ya eres mujer, ¿qué te parece si ya nos podemos bloquear entre nosotros?". Una propuesta que pilló por sorpresa a Aitana, que le explicó a David que "me está doliendo un poco, a la vez que es bonito. Es una cosa extraña. Puedo hacerlo, pero porque está Pablo ahora".

Aunque después el de Almería quiso recalcar algo: "Por favor, utiliza todos los bloqueos con Pablo para que, cuando yo vaya, no me tengas que bloquear a mi". Una petición que fue aceptada por Aitana: "No es algo que yo quisiese romper, porque me parecía algo muy fiel y bonito de nuestra amistad. Al principio me ha dolido, pero luego lo he entendido. A Pablo sí, pero a David no lo voy a bloquear".

La artimaña de Sebastián Yatra para intentar convencer a una chica

Las audiciones a ciegas tuvieron una clara protagonista, Ana Valero, una joven de 12 años que consiguió que los cuatro coaches se giraran nada más escuchar su voz, una voz que ha sido calificada como una de las mejores de la edición.

Aunque todos intentaron convencer a Ana para que se fuera a su equipo, Sebastián Yatra intentó una artimaña para que la pequeña le escogiera. Mientras que los otros tres coaches tuvieron elogios e intentaron convencer a la pequeña, la maniobra de Yatra fue distinta y llamó mucho la atención de Aitana, Pablo López y Rosario.

Y es que el colombiano no solo aseguró a Ana que su voz era la que más le había impresionado, sino que también le explicó que estaban destinados: "Normalmente, no me gusta hablar de mi vida privada, y menos de mis tatuajes. Cada uno tiene sus tatuajes escondidos y yo me hice uno recientemente. Es como una coincidencia muy extraña. Me hice uno que dice 'Ana Sana' y ese es tu nombre. Es como si Dios estuviese mandando una señal... No estás tatuada solo en mi piel, sino en mi corazón...".

Pero esas palabras no fueron todo, porque el cantante llegó incluso a pintarse el nombre de la niña en su tobillo para enseñárselo e intentar ganársela, algo que llamó mucho la atención de Eva González, que en la sala con los familiares espetó: "¡Qué poca vergüenza tiene Yatra, por favor!".

Finalmente, y a pesar de todos sus intentos, Ana Valero decidió marcharse al equipo de Aitana, con quien además tuvo a oportunidad de cantar a dúo. Una elección que dejó resignados a Rosario y Pablo López, pero especialmente a Sebastián Yatra, quien se quedó sin palabras al descubrir la elección de la joven.