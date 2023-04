"La Voz Kids 8" se estrena sin Bisbal y con el foco puesto en Aitana y Yatra

Antena 3 vivió anoche el estreno de la octava edición de "La Voz Kids", que estuvo marcado por la ausencia de David Bisbal y por los 'piques' entre Aitana y Sebastián Yatra.

Este sábado arrancaba la octava edición de "La Voz Kids" en Antena 3, un estreno en el que el formato de Atresmedia se enfrentaba a otro talent show, "Got Talent: All Stars" que también se estrenó en Telecinco.

El primer programa de esta octava edición de "La Voz Kids", en el que pudimos ver el inicio de las audiciones a ciegas, estuvo marcado por la ausencia de David Bisbal por una enfermedad, que fue sustituido por Pablo López, algo ya se sabía de antemano, y por la 'traición' con posterior notita de Sebastián Yatra a Aitana.

Nada más comenzar el programa, Aitana, Sebastián Yatra y Rosario entraban al plató extrañándose por la ausencia de David Bisbal. Poco después Aitana recibiría un mensaje del almeriense en el que informaba que "por primera vez me he perdido el inicio de "La Voz Kids", pero le he pedido ayuda a un gran amigo que, sin ninguna duda, siempre ha tenido muy buena conexión conmigo y es un tío espectacular", momento en el que Pablo López entraba en escena.

Durante toda la noche Bisbal se estuvo comunicando por teléfono con Pablo López, una manera de no perderse nada de esas audiciones a ciegas y de estar informado sobre los concursantes que se iban incorporando a su equipo.

Sebastián Yatra y Aitana atraen todas las miradas

Lo más atractivo de este primer programa iba a ser sin duda ver juntos a Sebastián Yatra y Aitana, quienes actualmente mantienen una relación sentimental, pero que en el momento de la grabación la catalana todavía estaba con Miguel Bernardeau.

Desde el comienzo de las audiciones el colombiano no ha parado de bloquear a la extriunfita, lo llegó ha hacer en dos ocasiones consecutivas, primero durante la actuación de Molly y Shelly, tras la que el colombiano le pidió perdón, y después en la actuación de Andriy, cuando ya Aitana le preguntó a Yatra: "¿Por qué has hecho eso, Sebastián? ¿Qué tienes contra mi? ¿Qué pasa?".

El artista intentó explicar que "no tengo nada contra ti, soy fan de Andriy y sentía que podía existir la posibilidad de que fuera contigo", para después enviarle una notita de perdón a Aitana. La segunda finalista de "OT 2017" explicó que "no he bloqueado a Sebastián porque me ha enviado un papelito mientras cantabas que pone: 'Hagamos las paces, no me bloquees, please. Te quiero mucho'".

Toda esta situación entre Yatra y Aitana no pasó desapercibida por los espectadores, que en redes sociales no tardaron en señalar la existente química que había entre los dos artistas durante el programa, llegando a especular si fue en ese momento cuando comenzó la relación entre ambos.

Acaba de empezar la voz y yatra no para no para no para con aitana :_______ — natalia 🌙 (@littlxgreyx_) April 15, 2023