La peor cita de "First Dates" vista desde dentro, su protagonista cuenta todo

La protagonista de una de las peores citas y de las más virales de "First Dates" se ha pronunciado para contar como lo vivió ella desde dentro: "Fue peor de lo que se mostró".

Muchas citas de "First Dates" se vuelven virales por diversos motivos, aunque la gran mayoría por el mal rato que pasan algunos de sus protagonistas. Este fue el caso de Luisa Fernanda, que acudió al programa en busca del amor y de pasar un buen rato y se encontró con todo lo contrario tras su cita con Med.

Y es que la cita, que se ha ido volviendo viral con el paso de las semanas, ha sido catalogada como una de las más tensas por el propio programa. El problema estuvo en la actitud de Med, un joven marroquí cuyos intereses se centraban en el mundo del fitness y el cuidado físico, algo que en un principio tendría en común con Luisa Fernanda, que había estudiado medicina.

Ni segunda cita, ni amistad entre Med y Luisa Fernanda

Pero la soberbia de Med fastidió la experiencia de Luisa Fernanda. El joven comenzaba cuestionando los conocimientos de ella: "El pescado se puede comer todos los días, el marisco hay que limitarlo. Ya que estudias medicina puedes saber ese tema cómo va". Para después someterla a una especie de 'examen', "¿el cuerpo de cuánta agua está compuesto, a un 60 o a un 70%?" o "Hay tres tipos de fases. La ganancia muscular, mantenimiento, ¿y qué más?" fueron algunas de las preguntas que le hizo.

Venimos de aquípic.twitter.com/rNSrWq8XZl — Spanish Revolution (@Spanish_Revo) February 2, 2023

Para además terminar quitando mérito a los conocimientos de ella exclamando que "no hace falta sacarte una carrera para saber todo eso. Con estar metido en el mundo del fitness...", esto fue la gota que colmó el vaso y que hacía que Luisa Fernanda tuviera claro que "hay una diferencia entre tener la autoestima alta y ser un engreído" y que no solo no quería una segunda cita sino que "no quiero ni su amistad".

Luisa Fernanda siempre en nuestro equipopic.twitter.com/gSxkYnL2wg — Spanish Revolution (@Spanish_Revo) February 2, 2023

"Quería que se acabara la cita, pero no sabía qué hacer"

Ahora, Luisa Fernanda ha querido contar su experiencia en su cuenta de Tik Tok, donde ha aparecido con la banda de graduada y su bata de médico porque "si no me pongo todo esto, la gente no me cree por mi personalidad y mi forma de ser".

Ella ha exclamado que terminó "asqueada y enfadada. Quería que terminara la cita, pero no sabía qué hacer. Pedí que nos trajeran la cuenta porque él no lo hacía. Yo solamente quería irme a mi casa". Una forma malísima de acabar una noche en la que ella solo quería pasar un buen rato.