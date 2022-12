La incómoda jugada de Sobera a dos solteros en su llegada a 'First Dates'

Tanto Juan como José Luis no supieron ni cómo reaccionar cuando el presentador abrió la puerta del restaurante para iniciar la cita.

Gran susto el que se han llevado estos dos solteros de 'First Dates' al llegar al restaurante y Carlos Sobera, conocedor de ello, ha seguido la broma un poco. Ambos iban buscando una chica, pero al llegar allí se han encontrado el uno con el otro.

"A ver qué te traigo y si te sorprendo", le dijo Sobera a Juan, a lo que respondió: "Quiero una mujer española".Al soltero le cambió radicalmente la cara cuando quien abrió la puerta era un chico en lugar de una chica: "Yo he visto a un hombre entrando por la puerta y lo primero que he pensado es... Vamos, no me he echado las manos a la cabeza como el muñeco de WhatsApp, no sé por qué. Me he quedado un poco reparado".

Antes de presentárselo, Sobera bromea con su cara de "helado", ya que el comensal se quedó impactado al ver que no era una mujer, sino un hombre el que iba a presentarle. "Yo busco chica, lo sabes...", reaccionó Juan, mitad sonriente, mitad incómodo, con José Luis de cuerpo presente, a quien ni siquiera estrechó la mano.

"Yo tengo amigos que son gais y son buena gente, los respeto, pero cada uno tiene su orientación", dijo José después de encontrarse con Juan y confirmar que tampoco era lo que esperaba. Sin embargo, todo formaba parte de un juego, ya que el equipo del programa detectó que ambos reunían una compatibilidad casi idéntica con la chica que los dos tenían que conocer por tiempos durante la cena.