De un error al 'corte' de Caprile: el regreso de 'Maestros de la costura' a TVE

El concurso de moda de TVE regresaba, tras el fracaso de la edición anterior, a la parrilla de la cadena con nuevos retos estilísticos (y culturales) como el protagonizado por el diseñador.

TVE estrenaba este martes una nueva temporada de Maestros de la costura, la sexta, pese a la mala audiencia que cosechó con su última edición. Pero de los errores se aprende, y RTVE vuelve con este concurso con algunas novedades, a ver si ahora funciona mejor. Y los errores, precisamente, fueron los protagonistas de esta primera emisión. Y es que, en ocasiones, los equipos de casting se arrepienten de haber dejado a aspirantes con gran potencial fuera. Y eso es lo que pasó en la inauguración del formato. Durante la prueba de eliminación, Raquel Sánchez Silva puso sobre la mesa las importantes carencias que presentan algunos de los escogidos.

"Tenemos muchas dudas. Sentimos que en este grupo falta algo", reconoció la presentadora. De esta manera, presentaba a Ana, una ingeniera en diseño industrial que siente pasión por la costura. Esta joven barcelonesa está montando una marca de ropa para mujeres moteras y luchó por obtener una plaza en el programa de moda de TVE. "Vas a tener la oportunidad de demostrar tu talento, pero solo tendrás una. Participarás en la prueba de expulsión y, si lo haces bien, continuarás en el programa", comunicaba la presentadora, dejando al resto atónitos.

Lorenzo Caprile y el corte a una concursante

La prueba consistía en crear una nueva prenda utilizando los tejidos de otra. Ana se decantó por transformar un vestido de lentejuelas en un top y un pantalón corto. Y, pese a la falta de fe, la catalana lo consiguió. "Has derrochado muy poco tejido. Lo que más me ha gustado es que has transformado la prenda en un look diferente. Has convertido un vestido de noche en un look sport. Para ser tu primera vez en el taller, me parece muy arriesgado. Esto es entender la prueba", felicitó María Escoté. Una opinión aplaudida también por Palomo Spain: "Nos has sorprendido muchísimo con tu primera prueba. Has trabajado tranquila y con las cosas claras desde el principio. Estoy seguro de que tienes mucho que demostrarnos en esta temporada de Maestros de la costura".

Pero quien también destacaría en la primera noche de Maestros de la costura en La 1 sería Lorenzo Caprile y el 'corte' que dio a una de las aspirantes. En la prueba por equipos, se trasladaron al Museo Picasso en Málaga. El objetivo de este reto consistía en confeccionar un estilismo inspirado en el artista malagueño. Uno de los equipos, el verde, del que Soraya era jefa, no estuvo muy atinado. La líder no se ocupó de las dudas y preguntas de su equipo e intentó sacar todo el trabajo ella sola. Ante este descontrol, María Escoté y Lorenzo Caprile regresaron al equipo verde para poner orden. Pero el desconocimiento que los integrantes mostraron sobre Pablo Picasso, provocó que Caprile les mandase deberes para el próximo programa.

"Quiero una redacción A MANO en la que me expliquéis lo que ha significado Picasso" 😳 #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/C6USFZLCG6 — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) February 6, 2024

Sin embargo, Mima se lo tomó con humor y preguntó si esta redacción tenía que ser a doble cara. "No me vaciles, Mima", le contestó el diseñador, cortando de inmediato la risa de la concursante. "Ya veremos qué ventajas puede tener el mejor trabajo y que desventajas puede tener el peor, porque esto es una vergüenza", anunció el juez de Maestros de la costura con un monumental enfado. Finalmente, el equipo verde fue el peor de la prueba por equipos, pero a Caprile no se le olvidó el chascarrillo de Mima: "Gracias a Mima, la redacción va a ser de tres páginas, por delante y por detrás", anunció.