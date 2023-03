TV3 da el pelotazo del siglo con el "fichaje" de Gerard Piqué para la cadena

La Kings League del exculé da el salto a la televisión catalana para emitir la final de la competición y un reportaje especial sobre el torneo creado por el exfutbolista.

TV3 se ha subido al carro de "la liga" de Gerard Piqué. La Kings League da el salto a la televisión tradicional, a la cadena catalana, donde se va a emitir la final de esta competición ideada y presidida por el exculé, saliendo así de su zona de confort que le otorgaba Twitch. Pero el acuerdo con Kosmos, la empresa del ex jugador, va a más, ya que se realizará una noche temática alrededor de este torneo, cuya final se celebra el próximo 26 de marzo.

TV3, el último domingo de marzo, emitirá un reportaje especial en 30 minuts en el que se podrá ver en acción a Gerard Piqué tras su retirada del FC Barcelona y del fútbol en activo. Tras esto, el equipo de Deportes de TV3 retransmitirá la Final Four de la Kings que se celebra en el Spotify Camp Nou, que contará con contenidos personalizados y entrevistas previas. Pero, hasta que llegue el día de la final, la cadena catalana ya está involucrada con este torneo, emitiendo los lunes el programa Kings Week, un resumen de las tres últimas jornadas de la competición.

La final de la Kings League en TV3 y en el Camp Nou

La Kings League comenzó a principios de enero, en Twitch, convirtiéndose en un éxito de audiencias para la plataforma. El torneo creado por Gerard Piqué propone una manera alternativa de jugar al fútbol, donde participan tanto jugadores amateurs como ex jugadores profesionales, repartidos en 12 equipos presididos por streamers tan populares como Ibai Llanos, DjMaRiiO, The Grefg y ex futbolistas de la talla de Iker Casillas y el Kun Agüero.

En esta competición se ha vuelto a ver la destreza con el balón de jugadores como Ronaldinho, Joan Verdú, Alberto Lopo, Rubén de la Red o Jonathan Soriano, entre otros. Este 19 de marzo, Día del Padre, tendrá lugar la última jornada de la fase regular. De ahí saldrán los 8 equipos clasificados para los play-offs. De esos 8, solo 4 jugarán la Final Four del día 26 en el Spotify Camp Nou y ante las cámaras de TV3.