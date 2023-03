Sostres acusa a Laporta de lo peor y el presidente blaugrana toma medidas

El polémico columnista de ABC escribió un artículo en su blog Les Nines en el que acusa al dirigente culé de, sin citarlo, consumir drogas, incluso en el estadio Santiago Bernabéu el jueves.

Esta vez no ha sido en ABC, donde colabora con sus artículos de opinión, sino directamente en su propio blog, titulado Les Nines. El polémico Salvador Sostres vuelve a estar en el primer plano de la actualidad de los medios de comunicación después de que el pasado sábado publicara un durísimo artículo en el que relata el extraño comportamiento que Joan Laporta, presidente del Fútbol Club Barcelona, tuvo en el palco del Bernabéu durante la disputa del partido de Copa del pasado jueves.

En el artículo, que lleva por título Jan al Bernabéu, Sostres, presente también en el palco del feudo madridista, relata que el dirigente culé "visitaba constantemente el lavabo” y que, una vez allí, “hacía ruidos espantosos y compensaba poniéndose colirio”. “Era humillante cómo hablaban de ti el jueves, mientras ibas y volvías del baño a hacer ruidos y a ponerte gotas en los ojos para compensar lo que tú ya sabes que compensabas. Si les hubieras oído como yo los oí, entenderías en qué agujero estás y con qué gentuza. Solías ser un hombre agradable, atractivo. Todo eso ya no está. Tu deplorable estado físico es solo el espejo de tu desprendimiento interior”, añade.

El polémico articulista llega a pedir a Joan Laporta que ponga freno a sus excesos. "Aún estás a tiempo, amigo mío, de dejar los excesos, llevar una vida más aseada y desintoxicarte. Tienes que hacerlo por ti, por tus hijos y por las personas que de verdad te quieren", asegura, además de dejar claro que el artículo es una llamada "desolada por verlo tan desbocado y herido, con esa ansiedad tan trágica que le está consumiendo y que, si no se detiene, lo matará".

Laporta le demandará y Sostres responde a esa demanda

Como no podía ser de otra manera, Joan Laporta, que descarta cualquier acto de conciliación, emprenderá acciones legales contra Salvador Sostres por la publicación de tan ofensivo contenido. Sin embargo, el columnista de ABC no se ha detenido, sino que ha vuelto a contestar en su blog. Considera que "todo el mundo con dos dedos de cerebro sabe que esa querella no irá a ninguna parte" y arremete contra la prensa catalana que no ha informado de las negligencias de Laporta a la hora de dirigir el Barcelona, pero sí de su reacción judicial ante el artículo de marras.

"Este es el periodismo catalán: ningún medio se atreve ni siquiera a relacionarse con la verdad, aunque sólo sea para negarla. Éste es el periodismo catalán, sobre todo el deportivo: propiciar linchamientos para poder sentirse representado en una identidad tan colectiva como fraudulenta. Unos medios perezosos, unos periodistas cautivos, la actualidad del Barça es más que nunca una película fría y descarnada y están al alcance de todos las imágenes".