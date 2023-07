Beaumont da las claves sobre los efectos del 23J en Onda Madrid

El director de ESdiario analiza, junto a Nieves Ortiz en la radio pública madrileña, las consecuencias que pueden tener los resultados de las recientes elecciones generales.

Antonio Martín Beaumont ha pasado como cada viernes por los estudios de Onda Madrid para, en compañía de Nieves Ortiz, analizar la actualidad política de la semana. El director de ESdiario ha hecho balance de unos días que pueden ser trascendentales en la historia de España después de los resultados que los distintos partidos obtuvieron en las elecciones del pasado domingo.

Ganó de manera clara Alberto Núñez Feijóo en su primera comparecencia electoral a nivel nacional, pero no del modo suficiente para garantizar la gobernabilidad. En el lado contrario, Pedro Sánchez, pese a la derrota, exhibió los resultados como si hubiera resultado vencedor y la incertidumbre de lo que hará con sus posibles pactos se cierne sobre todos los españoles.

"A mí", ha comenzado diciendo Martín Beaumont, "es que me cuesta trabajo pensar que el Partido Socialista va a normalizar a este señor (un prófugo de la justicia) y a gobernar dejando que le apoye en la investidura, sea porque Junts vota a favor, o sea porque se abstiene. Me cuesta mucho trabajo, pero también es verdad que Feijóo no puede ir a una investidura porque no le dan los números".

Los resultados del 23J han dejado un posible escenario de bloqueo.

Cuesta entender que todo puede depender de 7 diputados y de Puigdemont. pic.twitter.com/O15TfXWKGg — Antonio M. Beaumont (@Amartinbeaumont) July 28, 2023

El director de ESdiario ha ofrecido su particular solución para poder gobernar un país en el que tanto Sumar como Vox y los independentistas han perdido apoyo social por parte de los ciudadanos. "Si en España existiera racionalidad y se hiciera caso a lo que los españoles hemos dicho, lo más lógico sería que gobernase la lista más votada y que llegasen a un acuerdo el PP y el PSOE en un turnismo que normalmente se hace en las democracias avanzadas".

Los españoles han hablado, han votado al centro y han penalizado al resto de partidos.

Estos resultados deberían mirarse desde una perspectiva racional. Y el camino entre el PP y el PSOE debería ser más sencillo, abriéndose a otras opciones. pic.twitter.com/wyIMaHZa4X — Antonio M. Beaumont (@Amartinbeaumont) July 28, 2023

Sin embargo, Beaumont no lo ve nada sencillo "porque aquí seguimos emperrados en el eje izquierda-derecha, con el centro que parece una sima que no se puede traspasar, pues evidentemente tanto el PSOE como el PP no se pueden poner en absoluto de acuerdo".

Además, el director de ESdiario ha recordado que aún queda por conocer el resultado del voto CERA, el de los españoles residentes en el extranjero que tienen derecho a participar en las elecciones, en el que han participado casi 300.000 votantes. "Cuando hay tan poca diferencia como la que existe en algún escaño, por ejemplo, por Madrid, puede sorprendernos".