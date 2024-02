La maniobra de Ana Terradillos con la que evita que la comparen con Ana Rosa

La presentadora de 'La mirada crítica', el matinal de Telecinco, ha explicado por qué ella no hace en su programa una cosa que hacía la 'reina de las mañanas' antes de irse a las tardes.

La sombra de Ana Rosa Quintana es alargada, tanto que su presencia en las tardes sigue atrayendo viejos fantasmas a las mañanas de Telecinco. El último, además, ha llegado para 'importunar' a Ana Terradillos, la presentadora de La mirada crítica. La comunicadora de Mediaset ha concedido una entrevista a The Objective en la que habla de distintos temas. Pero, sobre todo, profundiza en su carrera, con ese salto de la radio a la televisión. Aunque también ha hablado sobre la polarización en la elección de tertulianos de su matinal.

No obstante, de todo lo que ha podido hablar la presentadora con el citado medio, lo que más ha llamado la atención ha sido, precisamente, una pregunta relacionada con el inicio de su matinal. Y es que, Terradillos ha querido explicar por qué ella no da su opinión al inicio del programa, como sí hacía Ana Rosa Quintana en El programa de AR. Una jugada que, incluso, se llevó 'la reina de las mañanas' a TardeAR hasta que aparentemente se dieron cuenta de que por la tarde los contenidos políticos no funcionan igual y lastraban sus audiencias.

Ana Terradillos explica por qué no hace editorial

La presentadora de La mirada crítica no quiso andarse con rodeos a la hora de responder a esta pregunta, y señaló de forma clara y concisa por qué no lo hace: "Porque la firma es de Ana Rosa. De hecho, ella al principio de TardeAR emitía una firma, no todos los días, pero sí que empezó a emitir una firma, dependiendo de las cosas de política que hubiese". Sin embargo, Terradillos no cierra la puerta a que quizás, en un futuro, ella siga su ejemplo: "Llegará la firma de Ana Terradillos", apuntando seguidamente el motivo por el que no quiere cambiar el tono "de momento": "Tenemos que intentar ser muy asépticos con la información, se barajó esa posibilidad, pero nos toca dar mucha información".

Comienza la semana en la que los agricultores quieren paralizar España



🔵 Arranca #LaMiradaCrítica5F en @telecincoes con @anaterradillos y Antonio Texeira https://t.co/4RSiveXY7H pic.twitter.com/j0RQu2dZdP — La Mirada Crítica (@miradacriticat5) February 5, 2024

Terradillos, en dicha conversación, también razonó sobre el tipo de programa que quieren realizar y que debe ser "para todos", por lo que significarse y opinar políticamente podría cerrarle puertas: "Tiene que ser un programa muy dinámico, que lo está siendo, y tiene que ser un programa, como era también el programa de Ana Rosa, donde vengan todos". Y es que, la presentadora vasca solo tiene palabras buenas para su antecesora. De hecho, a la pregunta sobre cómo es suceder a la presentadora de TardeAR, Terradillos aseguró que lo llevó "con mucho respeto, con mucha humildad, porque estuve sustituyendo a Ana en periodos muy cortos, que son los periodos de vacaciones y por supuesto, ahí, sabiendo efectivamente que ocupaba el sitio de una sustituta de verano. Cuando ella se puso malita, ahí ya sentí más responsabilidad. Y lo hice con muchísima más humildad", comentó.