Sonsoles Ónega sorprende a todos hablando de una amistad muy especial

La presentadora ha roto su regla de oro al desvelar detalles sobre su amistad con la reina Letizia, algo que siempre ha llevado con la más absoluta discreción ante los medios.

La sólida amistad de la Reina Letizia y Sonsoles Ónega se remonta a hace más de dos décadas, pero no ha sido fácil verlas juntas, a excepción de algún que otro evento institucional en el que han coincidido de manera pública.

Unas jovencísimas Letizia Ortiz y Ónega se conocieron cuando ambas comenzaron a trabajar en CNN+ y daban sus primeros pasos en el mundo del periodismo. Una profesión en la que la hija de Fernando Ónega sigue despuntando, mientas que su amiga dejó aparcada tras anunciarse su compromiso con el, por aquél entonces, príncipe Felipe.

La confirmación pública

La presentadora de Y ahora Sonsoles ha demostrado con el paso de los años ser una de las amigas más discretas de la reina y evitar mencionarla públicamente. Solo en contadas ocasiones, evidenciando, así, que, para ella, la vida personal e íntima de su amiga es primordial. Ahora, ha roto su regla de oro para dar detalles sobre la unión que mantienen en una entrevista concedida a Pilar Vidal.

La prueba más sólida de su amistas llegó el día en la reina protagonizó un momento de gran notoriedad pública cuando acudió por sorpresa a felicitar a Sonsoles en una firma de libros, ocurrida el pasado noviembre, cuando la presentadora presentaba su último libro, Las hijas de la criada.

Ahora, ha sido gracias a una conversación con la periodista de ABC en el podcast Drama Queen, donde ha descubierto más detalles sobre la relación que mantienen: "¿Es fácil ser amiga de la reina o es complicado? Entiendo que a veces tú misma querrías actuar de una manera, pero no sé si te frena el saber que al otro lado está una amiga, está la reina. ¿Cómo lo separas?", le ha preguntado Vidal, sin tapujos a la presentadora.

"¿Sabes lo que pasa? Es que no ha cambiado nada desde que nos conocimos en CNN+, no ha cambiado nada. Otra cosa es que se haya adaptado a sus circunstancias profesionales-personales, pero la persona sigue siendo la misma y eso... Me creerán o no me creerán, pero es lo que yo siento. Con lo cual, la relación no ha cambiado en cuanto a la forma que tenemos de relacionarnos, ¿no?", ha confesado Sonsoles.