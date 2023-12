La noche más ‘loca’ de Ana Rosa Quintana acaba con amenazas a Sonsoles Ónega

Les hemos contado en ESdiario que la fiesta de Unicorn Content fue algo accidentada. Ya es un clásico que de esa noche salgan noticias y ahora sabemos que se acordaron de la competencia.

Era el pasado viernes, 1 de diciembre, cuando la productora de Ana Rosa Quintana, Unicorn Content, celebraba en una conocida sala de Madrid su tradicional fiesta navideña. Les contábamos en ESdiario que la celebración se iba a empañar por culpa de una indisposición, al menos la que ha trascendido hasta ahora, de una de las invitadas y colaboradora de Mediaset España, Alexia Rivas.

Según fuentes internas de Unicorn Content, Alexia se indispuso "muy pronto", precisando que su indisposición se le empezó a notar incluso antes de la medianoche y dando a entender que no se debió a un exceso de alcohol: "No le dio tiempo; tuvo que ser otra cosa, a lo mejor que no había comido", nos dicen. La cuestión es que nos confirman que incluso "vomitó" y que tuvo que ser atendida para salir del evento por "varios compañeros".

Pero hubo otra noticia que inicialmente pasaba desapercibida y que se producía en el tradicional discurso que dedica Ana Rosa Quintana a los trabajadores de su productora, aproximadamente medio millar.

Resulta que Ana Rosa se acordaba de una rival muy especial que se enfrenta ahora de lunes a viernes en la franja de las tardes y que le hace morder el polvo a diario, porque su contrincante se impone con claridad a diario. Se trata de su ex compañera de Mediaset España, Sonsoles Ónega y presentadora de programas producidos por Unicorn (como Ya es mediodía).

Quintana se alejaba de palabras navideñas y lanzaba una ‘amenaza’ a Ónega y a su liderazgo, porque la de Usera tiene claro que terminará reinando en las tardes y así se lo advertía a su adversaria que con su Y ahora Sonsoles se impone claramente en Antena 3 al TardeAR de Telecinco.

Ana Rosa Quintana vs Sonsoles Ónega

El mensaje, tal y como ha podido saber ESdiario, era bastante explícito:

“Lo fácil se lo dejamos a otros. Hemos empezado muchas veces este años prácticamente empezamos todos: estrenamos programa de mañana, después Joaquín a otra hora, nosotros por la tarde y os asegura que este programa, que a Xelo [Montesinos] y a mí nos está costando la vida, va a ser un éxito y sino el año que viene ya me diréis todos. Estamos abriendo nuevos caminos para esta productora, en la ficción, en las plataformas, en los documentales pero fundamentalmente en Mediaset que es nuestra casa, así que a todos muchas gracias, el año que viene creo que tendremos muchas cosas que celebrar".

Las audiencias del próximo año no podemos saberlas pero la próxima fiesta de Unicorn Content seguro que nos proporciona algún que otro bombazo informativo. Es ya tradición, a lo de este año de Alexia Rivas se une lo ocurrido las pasadas navidades. Así, les recordamos el escándalo del vídeo del coqueteo de Alba Carrillo y el ex guardia civil Jorge Pérez, compañeros en el ya desaparecido Ya es mediodía.

Ambos protagonizaron un affaire que trajo cola porque Jorge estaba (y todavía lo está) casado con la coach motivacional Alicia Peña.