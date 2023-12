Kike Quintana llama “enanita planetaria” a Sonsoles Ónega ante la risa de su tía

Las artimañas del sobrino de Ana Rosa Quintana pasan ya por recurrir al insulto fácil hacia la líder de las tardes, Sonsoles Ónega, lo que no parece desagradar a la productora.

De todos es conocido la poca estima que se le tiene en Mediaset y cómo se refieren a Sonsoles Ónega en los pasillos de la cadena de Fuencarral, pero hasta ahora no se había hecho público de forma abierta.

Ha sido el sobrino de Ana Rosa Quintana quien lo desvelaba en TardeAR este martes para dar énfasis al mensaje que lanzaba a sus espectadores, apelando a la fidelidad de la audiencia para no irse a la otra cadena.

Colaborador del programa

Kike Quintana se sentaba junto a Ana Rosa en su sección de "La fila zero" para comentar con su habitual descaro información sobre el programa, intentando crear un gancho que retuviera al público en estos días para frenar su caída libre.

Desde su estreno, el también guionista del programa no ha tenido reparos en lanzar zascas a la competencia, los colaboradores o incluso a su directora Xelo Montesinos o su propia tía. Ahora, le ha llegado el turno a la líder de las tardes, Sonsoles Ónega, aunque no es la primera vez que ocurre, pues hace unas semanas, el sobrino se atrevía a asegurar que el programa Y ahora Sonsoles iba sin publicidad.

El sobrino de Ana Rosa llamando a Sonsoles Ónega “enanita planetaria”



Que este señor con esa cara se permita el lujo de meterse con el físico de otra persona… los tiene cuadrados. pic.twitter.com/t5PXbhZzyr — • TodoSalseO • 🧡 (@TodoSalseos) December 5, 2023

Comentarios que se suman a los que hace sobre “gente” que habría trabajado con Ana Rosa y que la han traicionado marchándose a otras cadenas, en alusión a la propia Sonsoles o a Beatriz Cortázar y Paloma García-Pelayo.

Pero este martes, el sobrino de Ana Rosa Quintana daba un paso más allá en su desesperado intento por ganar audiencia, al dirigirse a Sonsoles Ónega con un mote que no pasaba desapercibido: "Me he puesto al lado de la fan de Antonio Hidalgo. Es que mira, he dicho, alguien que tiene tan mal gusto musical tiene que traer suerte porque Dios no quita todo en esta vida. Bueno, que por cierto lo voy a decir ahora, el jueves 14, o sea el jueves de la semana que viene, voy a tener aquí a Antonio Hidalgo en Fila Zero", adelantaba Quique Kintana.

"Lo digo ya con tiempo para que vayan haciéndose a la idea en el puente y no me cambien de canal. Que la enanita planetaria ya se sabe que siempre dice lo mismo, quédense con nosotros que lo vamos a pasar muy bien", afirmaba el colaborador, aludiendo de forma indirecta a Sonsoles, a lo que su tía ha reaccionado con risa cómplice.