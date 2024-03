La anécdota de Leo Harlem con la guardia civil que deja frío a Pablo Motos

El actor y humorista, que visitó a Pablo Motos en Antena 3 para promocionar 'La familia Benetón', reveló lo que le ocurrió con la benemérita en el rodaje de una de sus películas.

Leo Harlem se sentó este miércoles, 20 de marzo, a la mesa de El Hormiguero para promocionar su nuevo trabajo, La familia Benetón, que llega a los cines este viernes 22 de marzo. El cómico y actor, en esta comedia familiar de Joaquín Mazón, interpreta a Toni, un soltero cascarrabias que no soporta a los niños, y cuya vida da un giro inesperado cuando su hermana fallece y se convierte en tutor de sus cinco hijos adoptados: cada uno de un país diferente.

"Eres una especie de Angelina Jolie ibérica", bromeó Pablo Motos. El humorista explicó sobre la trama de la película que en un principio acepta hacerse cargo de sus sobrinos por interés, pero que al final les acaba cogiendo cariño. "En ese tema andamos, porque los niños son de distinta procedencia; yo lo hago por dinero, pero al final me implico. Nos reímos; tengo a El Langui de compañero, así que fíjate...", reveló Harlem en Antena 3.

La guardia civil multó a Leo Harlem

Durante la entrevista, Leo Harlem estuvo hablando sobre el rodaje, momento que aprovechó para contar alguna que otra anécdota. Al actor le encantan las furgonetas -de hecho, en la película tiene que conducir una-, pero la cuestión es que no tiene carnet. Así, un día, viajando en una furgoneta, le ocurrió algo fuera de lo común: lo multaron. "Fue en un rodaje. Grabábamos muy cerca del hotel, entonces nos caracterizamos en el hotel y salimos en furgoneta a rodar esa parte. Cuando terminamos, volvimos vestidos de personajes sin ponernos el cinturón. Veníamos Carlos Santos, Jon Plazaola y yo, y nos paró la Guardia Civil. Creíamos que querían un autógrafo o una foto, pero no, la foto ya nos la habían hecho. Nos cayeron 150 euritos de multa que se quedaron en la mitad por pagarlo rápido", relató en El Hormiguero.

.@LeoHarlem nos presenta su nueva película ‘La familia Benetón’ que se estrena pasado mañana en cines #LeoHarlemEH pic.twitter.com/IISoqdPqN2 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 20, 2024

Pero esa no fue la única anécdota que se contó en el plató de Atresmedia. En un momento concreto de la entrevista, Pablo le preguntó a Leo Harlem por el mejor bocadillo del mundo y en la respuesta, el actor respondió sin duda que "uno de sardinillas en aceite con un buen pan y cebolleta cortada muy fina, acompañado de una cerveza y un chupito de anís". Al nombrar el anís, el presentador se acordó de una anécdota personal: "La peor borrachera es con esa bebida. Me pillé una y pensé que no era para tanto", aseguró el de Requena, para continuar señalando que "se me ocurrió saltar un tramo de ocho escaleras, un rellano y otras ocho. Todo lo quería superar de un salto y me rompí la pierna, claro". "Hace tanto tiempo que ya ha prescrito todo", concluyó el presentador.