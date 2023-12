Beatriz Archidona la toma con dos colaboradores: amenaza con dejarles sin sueldo

La presentadora se levantó de su puesto en 'TardeAR', harta de ellos, y no le tembló el puso a la hora de cantarle las cuarenta a estos dos tertulianos del programa de Telecinco.

Hay momentos que la paciencia se agota y termina por estallar, llevándose por delante a quien pille. Y, en ocasiones, incluso, ha salpicado en la cara a 'los culpables' del hartazgo. Eso es lo que, precisamente, le pasó este miércoles a Beatriz Archidona en TardeAR con dos de sus colaboradores de la mesa VIP del programa vespertino de Telecinco que presenta, habitualmente, Ana Rosa Quintana.

La sección, como es costumbre, se dividió en dos: una primera mesa al comienzo, y la otra, justo al final. Pero la presentadora no aguantó más y no le tembló el pulso con dos de los colaboradores de esta parte de magacín, concretamente Xavier Sardà y Manuel Benítez 'el Cordobés'. "No calla, no calla", empezaba diciendo Archidona mientras le daba de nuevo la bienvenida al de Crónicas Marcianas junto al resto de colaboradores. Pero no sería lo único que le diría.

Beatriz Archidona amenaza con dejarles sin sueldo

Cuando la presentadora de TardeAR hizo las presentaciones pertinentes, se dispuso a dar el paso del primer tema de la segunda tertulia VIP. Aunque no le dio tiempo, porque el Cordobés cortó la intervención de Archidona para hablar él. "Es que no calláis. Hoy no me habéis hecho caso ni un minuto ehhh", se quejaba la de Telecinco aludiendo tanto al torero como a Sardá, quien le pedía a su compañero que hiciera "el favor de callarte". "Es que no me hacéis caso", insistía la presentadora tratando de seguir con el programa. Tras esto, el Cordobés pedía un gran aplauso para Sardá porque antes se había molestado al ver que le aplaudían mucho al torero y a él no. "Eres un burro", le soltaba entonces Sardá a su compañero dándole un capón con la mano acercándose a su silla.

La 'tripledemia' vuelve por Navidad. ¿Quién no conoce a un familiar que se ha puesto malo en estas fiestas? El cóctel de virus respiratorios al alza. #TardeAR27D I https://t.co/NjreJKfu5C pic.twitter.com/X9PUJpQgwX — TardeAR (@TardeARtv) December 27, 2023

"Os voy a decir una cosa, hoy no me hacéis caso, hoy no cobráis", no dudó la presentadora de Mediaset en amenazar a sus colaboradores después de ver que no le dejaban seguir y no se callaban antes de dar paso a un vídeo para abrir debate. Justo después de ese momento, Sardà cuestionaba al público y les dijo que "a partir de ahora dirijo yo los aplausos", provocando de nuevo a su compañera: "Hoy has venido uy mandón ehh", le recriminaba Archidona al catalán. "Qué mandón y qué mandón, un aplauso para mí", solicitaba Sardá. "Adiós, me voy, no, yo me voy. Me voy Sardá, es que no me hacéis caso y no puedo ni hablar", zanjaba la presentadora levantándose de su silla. "Si es que nos tenéis dos horas encerrado en una sala", se excusaba el de Crónicas Marcianas. "Venga hombre si estáis como reyes con sus dulces, su bocadillo y su refresco", le recriminaba Archidona.