Beatriz Archidona saca su peor cara y se planta con invitados y colaboradores

No solo ha parado los pies a uno de los enchufados de la casa, el sobrino de Ana Rosa Quintana, sino que ha sido increpada por un invitado en plena conexión en directo.

No ha sido una buena tarde para Beatriz Archidona, que sustituye a Ana Rosa Quintana cuando se ausenta de TardeAR. El jueves se ha enfrentado a varios temas polémicos y su equipo se ha visto envuelto en más de uno.

Comenzaba la conexión con un caso ocurrido en el sur de Madrid, donde visitaban una casa en "ruinas", con humedades y cortes de luz que hacen imposible su habitabilidad y el programa de Telecinco intentaba hablar con las dos partes, tanto inquilina como propietario.

Un caso estremecedor

La inquilina, en la recta final de su embarazo, contaba que la luz de la casa proviene de una vela, con techo y paredes plagadas de moho y humedades negras. Al conocer el caso, el programa de Unicorn TV llamaba a Luis, el dueño, quien defendía que se enteró de los daños por Telemadrid: "Si yo lo entiendo, pero nosotros cuando alquilamos la casa esto no estaba así y ella dice que ha salido a los 15 días y ha sido más tarde, nosotros no teníamos constancia en absoluto de que la casa estaba así, tiempo ha tenido de dirigirse a nosotros".

La conversación se ha complicado y el propietario increpaba a la presentadora de De Viernes si le dejaba hablar: "¿Me deja? Que para eso está la televisión, para escuchar las dos versiones", a lo que la presentadora respondía tajante: "Y para eso le hemos llamado Luis".



Pero los momentos incómodos no terminaban aquí. Llegaba la entrada del sobrino de Ana Rosa Quintana, con su sección “fila zero” y la cosa no mejoraba. Este jueves, guionista y presentadora volvían a coincidir, tras llamarla hace unos días la «segundona».

Beatriz Archidona frena en seco al sobrino de Ana Rosa por cómo se ha dirigido a ella https://t.co/TBxU7S2YzF a través de @eltelevisero — Noemí Noguerol 🇪🇸 (@Dama_Cristal) December 7, 2023

"O sea, no solo me he quedado sin puente, que encima tengo que estar aquí contigo", le soltaba Beatriz Archidona al sobrino de su jefa por tener que coincidir con él y aguantar sus dardos. "Tranquila, que ansia tienes con meterte conmigo”, respondía Quintana. "Estoy muy feliz de estar en el programa de ARchidona", contestaba con sorna.

Kike Quintana aprovechaba para hablar de nuevo de las audiencias de TardeAR, pidiéndole a Archidona que le dijera a Ángel Cristo Jr. que se arregle con su madre y le de un masaje viendo el programa y así tenían dos espectadores más. "Oye, que estamos subiendo, ya tenemos más de un millón", le recordaba ella. "Estamos a tope y cuando presentan los segundos más", sentenciaba Kike, pidiendo a la hermana de Archidona que se manifestara.

Ante su silencio, el guionista proseguía. "Te veo muy callada, madre mía con lo que raja la segundona y la hermana no dice nada". "Oye un momento, a ver cuántas personas de este país pueden decir que son la segunda de Ana Rosa, cuidado", reaccionaba Archidona parándole de nuevo los pies.