El plató estalla contra el comentario de un invitado de La Sexta Xplica

El economista Díaz-Giménez arremetió contra una joven que se quejaba de la precariedad laboral y la falta de oportunidades para los jóvenes, lo que provocó la ira de los presentes.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, formulaba esta semana unas polémicas declaraciones sobre la actualidad empresarial del país, al señalar que hay gente que "prefiere no trabajar" porque "es casi mas rentable muchas veces no hacerlo que hacerlo".

Una noticia que abría el debate de La Sexta Xplica y en la que varios jóvenes expresaban su descontento ante las mismas, explicando su realidad en el ámbito profesional y cómo la precariedad de su sueldo les impedía tener una vida independiente.

Indignación en el plató

"Es nefasto para la economía, un mensaje muy negativo para los jóvenes", agregaba la presidenta, a lo que ha reaccionado Ainhoa Pérez, una joven periodista de 26 años, que escribía una carta a El País hace unos denunciando su situación de desempleo y que contestaba en el plató de La Sexta Xplica al mensaje de la presidenta: "Yo no conozco a ningún joven que no quiera trabajar. Sinceramente, no conozco a nadie de mi entorno".

Javier Díaz-Giménez, profesor de IESE Business School, que se encontraba en el programa como colaborador para tratar de aconsejar a las personas que acuden al programa a exponer sus problemas, le preguntaba a la joven qué había estudiado y, ante la respuesta, se dirigía a ella sin paños calientes; "Has elegido una carrera que no tendrías que haber elegido. Te has equivocado", declaraba el economista, provocando la ira de los invitados del plató.

El propio presentador, José Yélamo, le ha contestado defendiendo que la joven "debería tener las mismas garantías de encontrar un trabajo digno que en otras profesiones". Ainhoa Pérez, preguntaba sorprendida a Díaz-Giménez si acaso existe "un rango de profesiones en las que unas valen más que otras", a lo que éste le respondía de nuevo, aclarando: "Hay una demanda de trabajo para periodistas y otra para ingenieros. Vuelve a estudiar. Hazte ingeniera", le aconsejaba el profesor.

Aluvión de críticas a Díaz-Giménez por justificar la precariedad laboral de una joven periodista: "Hazte ingeniera" https://t.co/oCY1r2AFJ0 — laSexta Xplica (@laSextaXplica) January 21, 2024

Un comentario, aún más desafortunado, que la joven cuestionaba con la siguiente reflexión: "Cómo vamos a querer que los jóvenes se dediquen a empleos que, para empezar, ya están todos precarizados. Cómo van a querer ir a la obra o ser repartidores de cualquier empresa si usted mismo está diciendo que un empleo no vale lo mismo que el otro. Qué motivación va a tener una persona joven si le dice: 'Tu empleo no vale para nada, si no estudiaste ingeniería", ante el apoyo de los presentes.