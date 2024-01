Pillada monumental de Pedrerol a un reportero de El Chiringuito: "No son horas"

El presentador del espacio deportivo por excelencia, en Mega, conectaba con Gonzalo de Marterell en Riad para hablar de Xavi Hernández y lo pillaron con las manos en la masa.

Riad, la capital de Arabia Saudí, se ha convertido esta semana en el centro neurálgico del fútbol español, ya que se está celebrando allí la Supercopa de España. El estadio Al Awwal Park, que pertenece al equipo actual de Cristiano Ronaldo, el Al Nassr, recibía este jueves al FC Barcelona y al Osasuna, después del partido del miércoles entre el Real Madrid y el Atlético. Hasta tierras saudís se han trasladado varios medios de comunicación y programas deportivos para cubrir este evento. Entre ellos, El Chiringuito de Jugones, el espacio deportivo por excelencia de Mega que presenta Josep Pedrerol.

En Riad, como enviado especial del programa se encuentra Gonzalo de Martorell, periodista deportivo. Tras la victoria de los de Xavi Hernández, por 2 a 0, Pedrerol quiso conectar con el reportero para analizar las palabras que había dicho el entrenador culé en rueda de prensa. Sin embargo, nadie en el plató del formato de Atresmedia esperaba encontrarse a su compañero con 'las manos en la masa'. Y es que, al parecer, a Gonzalo no le había dado tiempo a cenar y aprovechó un parón de la conexión para ello.

Pillada a uno de Pedrerol: en directo con un bocadillo

"Gonzalo, adelante con lo de Xavi", introduce Pedrerol para dar paso a Gonzalo de Martorell que se encuentra en Riad cubriendo la Supercopa de España. Sin embargo, cuando desde realización dan paso al reportero, este está con un bocadillo en la mano, dándole un bocado, mientras sus compañeros empiezan a reírse desde plató. "Dime, Josep", dice Gonzalo tragándose el trozo de bocadillo, a la vez que se lo entrega a algún compañero. "Vamos a dejarte que acabes de cenar", suelta de pronto el presentador de El chiringuito. "Hemos pedido cena para que venga aquí, porque no hemos podido cenar, pero os puedo contar lo de Xavi", se excusaba el reportero.

😋 Cuando el hambre aprieta… lo primero es lo primero 🤣 @elchiringuitotv https://t.co/AhZlLYd8Sj — Gonzalo de Martorell (@Gonzademarto) January 12, 2024

Y, tras este inocente comentario, empezaron las risas y las bromas. Aunque a Pedrerol, al parecer, no le hizo mucha gracia, pues soltó un seco "no son horas para cenar, también te digo". Y es que, en Riad, en el momento de la conexión, eran las tres de la madrugada, la una en España. "¿No habéis cenado todavía?", se interesó finalmente Pedrerol, que recibió por respuesta un "no" y un "perdón". "No pidas perdón", señaló el presentador. Sin embargo, uno de sus compañeros, Quim Domenech, no pensaba igual, porque tras sugerir que tenía que haber esperado que acabase la conexión, aseguró que "ahora queda mal Josep. Mañana va a correr que Josep tiene a los reporteros pasando hambre". Pero Gonzalo se encontró con la defensa y la justificación de Pedrerol, quien comentó que el periodista podría haber aprovechado para cenar mientras el programa estaba emitiendo imágenes de Xavi.