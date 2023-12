Pedrerol pierde a un histórico y le despide así : "Se va con la enemiga"

El programa de Mega de este jueves por la noche no fue uno cualquiera porque se ha despedido un compañero que lleva junto al presentador desde la época de 'Punto Pelota'.

Josep Pedrerol tenía que hacer frente este jueves a una amarga marcha en su programa. El presentador catalán anunciaba el adiós de uno de los integrantes de El Chiringuito que más tiempo lleva en el espacio que ahora se emite en Mega por las noches. Algunos desearían que fuera Cristóbal Soria o Jota Jordi y otros Juanma Rodríguez o Tomás Roncero. Sin embargo, esos tendrán que esperar porque el adiós no es de uno de sus colaboradores sino del encargado de poner la música y los efectos en directo del programa: Edu del Val.

"Del Val, ¿te despides hoy, no?", le preguntaba Pedrerol a su hasta este día compañero, que realiza la terea de sampler en televisión. Del Val confirmaba la noticia y se llevaba el cariño y reconocimiento del resto de sus compañeros, del público y del propio periodista catalán que, como suele ser habitual, no perdió la oportunidad para mandar el recado de turno. Esta vez, al programa al que se marcha un Edu del Val que lleva acompañando a Pedrerol desde la etapa de Punto Pelota en Intereconomía.

El "dardo" de Pedrerol a Sonsoles Ónega

Más que mensaje para ese espacio que le ha robado a su sampler, para la persona que lo dirige. "Te has hecho mayor aquí, ¿eh? Pásatelo bien esta noche. Esta es tu casa. Te vas con la enemiga", comentaba un Pedrerol al que se le escapaba una sonrisa para demostrar que estaba bromeando y hablaba irónicamente. La pregunta es: ¿quién es esa enemiga a la que se refiere el director de El Chiringuito y Jugones?

Pues ni más ni menos que Sonsoles Ónega. Y es que, Edu del Val compaginaba hasta este mes de diciembre su labor en El Chiringuito con el de Y ahora Sonsoles en Antena 3, donde hace lo mismo. Hasta ahora el músico compaginaba ambos trabajos, pero desde la próxima semana pasará a dedicarse en exclusiva al magacín que ocupa las tardes de la principal cadena de Mediaset.

Se acaba una etapa y empieza una nueva. Una etapa en la que he credido como persona y he aprendido de los mejores. Me siento afortunado de haber formado parte del mejor programa deportivo de la historia!. Gracias familia Chiringuito, gracias Josep ❤️ @elchiringuitotv @jpedrerol https://t.co/fZC1rgj9wP — Edu Del Val (@eduardodelval1) December 15, 2023

Después de bromas y chascarrillos, llegaba el emotivo momento de la despedida. El programa emitía un vídeo con los mejores momentos de Edu del Val en el espacio deportivo y este se despedía emocionado: “He aprendido todo de ti. Has sido un buen profesor. Confiaste en mí desde el primer momento. Han pasado 13 años... y ahora a volar”. Y como no, para acabar, terminaba con su última canción dedicada a Pedrerol y al resto de compañeros que le han acompañado todo este tiempo.