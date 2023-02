Iglesias sigue con su costumbre de señalar periodistas: ahora, Manu Marlasca

El exvicepresidente del Gobierno ataca desde La Base al periodista de laSexta, al que acusa de hablar siempre bien de la Policía, incluso cuando la actuación de los agentes no es buena.

A Pablo Iglesias le encanta señalar a periodistas con nombre y apellidos. Está en su derecho, solo faltaba, aunque no parece lo más digno por su parte. Desde que dejó el Gobierno, que no la política, no para de dar lecciones desde los diversos medios de comunicación con los que colabora y, en especial, desde La Base, el podcast que hace bajo el paraguas económico de Jaume Roures en Público.

Ayer lo hizo por persona interpuesta, en este caso, uno de sus colaboradores más estrechos, Manu Levin. Estaban con el asunto del agente infiltrado en las filas independentistas y el periodista aprovechó para hablar de otro "infiltrado" de la Policía, en este caso y según su opinión, en los medios de comunicación.

Hablaban, con nombres y apellidos, de Manu Marlasca, el periodista de laSexta especializado en asuntos de sucesos. “Este tipo es el periodista español que más veces ha sido premiado por la Policía”, aseguraba, y acto seguido pasaba a enumerar los galardones policiales que ha recibido Marlasca a lo largo de su trayectoria. “¿Pero qué pasa, que los premios de la Policía solo los gana Marlasca? Esto huele a tongo”, le interrumpía Iglesias.

"Igual es para no fiarse", comentaba Manu Levin, "de un periodista que es premiado por el poder y después informa sobre el poder". Por su parte, Pablo Iglesias definía a Marlasca como "periodista de Ferreras" y avisaba “cuando escuchen a Marlasca en laSexta, acuérdense de lo que está diciendo. El objetivo de Marlasca no es informarte, sino que siempre, siempre, siempre tengas una buena imagen de lo que haga la Policía".

Sin embargo, el exvicepresidente del Gobierno no se detuvo aquí y siguió cuestionando la profesionalidad de Marlasca. “Habrá veces que la Policía lo haga bien y habrá veces que lo haga mal. Lo que tiene que hacer el periodista es contártelo. Este periodista lo que va a hacer es contarte que cuando la Policía lo hace bien, lo hace genial, y contarte que cuando lo hace mal, lo hace también genial”, aseguró Iglesias.

Iglesias: "Eso no es periodismo, es propaganda"

“Eso no es periodismo, es propaganda. Por eso año sí y año también, este señor está recibiendo miles de euros por parte de la Policía. No por hacer periodismo, sino por hacerles propaganda”, señalaba antes de que su colaborador diera paso a un nuevo corte con declaraciones de Manu Marlasca. “Hay periodistas que se disfrazan de policías, y luego llegan los premios en metálico”, concluía el exvicepresidente del Gobierno.