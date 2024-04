Arturo Valls sorprende con su fulminante despido que ha evitado Wyoming

Antena 3 arrancaba con éxito su nuevo concurso, presentado por el valenciano, 1%. Antes el protagonista había pasado por 'El Hormiguero' y allí se sinceraba con Pablo Motos.

Arturo Valls ha vuelto al prime time de la televisión por todo lo alto. Antena 3 estrenaba su nueva apuesta por un concurso, el 1%, y de nuevo ha vuelto a acertar. El formato de Atresmedia se imponía con muchísima claridad al estreno de Telecinco, Factor X.

El nuevo concurso de Antena 3 promediaba un 15.5% de cuota y 1.555.000 espectadores (de 23:08 a 0:19h) con su primer programa. De esta forma, el espacio de Valls duplicaba durante sus 70 minutos de emisión al talent de Telecinco, que ha quedado prácticamente sentenciado ya desde el primer día con los pésimos resultados cosechados: su regreso a la televisión, que se produce seis años después de su última y fallida edición en Mediaset España, registraba el paupérrimo dato del 8.3% de share y 669.000 televidentes en el dato global (de 22:54 a 01:25h).

La principal cadena de Atresmedia se volvía a imponer así a la competencia. Antes ‘habían calentado motores’ con la presencia de Arturo Valls en El Hormiguero, para charlar con Pablo Motos del concurso y también hablar de asuntos relacionados con su carrera televisiva.

Y saltaba la anécdota porque el presentador valenciano contaba algo que ya había adelantado en alguna entrevista de radio pero hasta ahora jamás contado en televisión: un duro momento cuando estuvo a punto de ser despedido de su primer trabajo en televisión, en la competencia, Telecinco pero con un compañero que ahora está en Atresmedia, Wyoming (presentando y dirigiendo El Intermedio de La Sexta).

Arturo Valls, en la cuerda floja

Ocurría en el mítico Caiga quien Caiga donde Valls era reportero y confesaba que un día recibió una llamada del pánico: “De repente, te llaman por teléfono y te dicen: 'Hemos decidido que eres un reportero de segunda en un programa de primera’”.

Y el ahora presentador del 1% continuaba su relato para los espectadores de El Hormiguero, “me temblaron hasta las piernas. Consideraban que no estaba a la altura”, contaba Arturo Valls que, en ningún momento quiso revelar el nombre de la persona que le hizo esa desagradable llamada pero sí reconocía en directo que tiene todavía contacto con él: “Cada vez que me ve, me lo recuerda. Dice 'Menudo ojo tuve, ¿eh?”.

Entonces era el momento en el que Arturo Valls contaba a la audiencia y a un sorprendido Pablo Motos cómo se salvó de ese despido y a quién o quienes le debe que su carrera en televisión siguiese en ascenso desde la excelente plataforma de CqC:

“Tanto la dirección del programa como Wyoming o Carbonell consideraron que no, que tenía recorrido y entendían que me debían dar una segunda oportunidad. Así que casi que se plantaron, hicieron una especie de motín. Fue muy emocionante”.