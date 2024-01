La azafata de La Ruleta y el truco para no perder más calcetines en la lavadora

Laura Moure ha resuelto durante uno de los paneles del concurso más longevo de Antena 3 uno de los grandes misterios de la vida, desatando a la misma vez un debate en el plató.

Los paneles de La ruleta de la suerte, además de hacer ganar dinero a los concursantes, a veces regalan reflexiones o trucos a la audiencia. Sin ir más lejos, este mismo martes 30 de enero, el concurso más longevo de Antena 3, gracias a uno de estos paneles, daba a todos los presentes, y quienes los veían desde casa, un truco muy importante que te cambiará la vida. Porque, ¿quién no ha perdido alguna vez algún calcetín en la lavadora?

Seguro que sí. Por lo menos, a Jorge Fernández y Laura Moure, así a como los concursantes del programa les ha pasado. De hecho, todos aseguraron haber sufrido este incidente en más de una ocasión. Asimismo, a algunos de los 1.674.000 espectadores de media que vieron La ruleta de la suerte seguro que les ha pasado. "Misterio doméstico. ¿Qué pasa con los calcetines y las lavadoras? ¿Por qué se comen los calcetines? ¿Dónde van a parar?", preguntaba el presentador de Atresmedia.

Moure resuelve el misterio de los calcetines perdidos

Un tema que trae a media España, por no decir a toda, de cabeza y que se viene repitiendo a lo largo de los años. De hecho, y así lo recordó el presentador, hace unos años ya se trató esta cuestión en un panel del popular concurso de Antena 3, donde hubo "alguien imaginario que hizo una especie de estudio sobre los calcetines imaginarios que las lavadoras se habían comido". Eran millones, "no me acuerdo de la cifra exacta", comenzó diciendo Jorge, para luego continuar señalando que "algunos aparecen, pero muchos no aparecen... Míos habrá unos mil", acababa confesando Jorge Fernández, ante el misterio de los calcetines en la lavadora que presentaba el panel.

"Lo peor es cuando los tiras y luego al mes aparecen", resaltaba uno de los concursantes. Y sería, en ese momento, cuando Laura revelase un truco para que los calcetines no se pierdan: "Yo he optado directamente por lavarlos juntos. O sea, los uno para que no se me separen. Tenerlos controlados. Se los traga la lavadora, yo sé que los tiene ella. Yo sé que si un día la abro están ahí", zanjaba la azafata el asunto. ¿Será esta la solución definitiva para el misterio de los calcetines en la lavadora? Esto es algo que nunca sabremos, pero que en La ruleta se zanjó dando paso al siguiente panel, en el que Paula, una de las concursantes empezó perdiendo su turno y acabó resolviéndolo como si nada.