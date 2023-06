Cunde el pánico en 'Masterchef' por un aspirante que hace al jurado intervenir

Pepe Rodríguez se ofreció a ayudar a Eneko, cuando se dio cuenta que este semifinalista del talent de TVE, se encontró ¿sin querer? en un pequeño problema del que tenía que salir.

Masterchef 11 encara ya la resta final, para la que tiene a sus cinco semifinalistas. Después de la expulsión de Ana de este lunes, tras su nefasta elaboración, Pilu, Lluis, Jotha, Álex y Eneko se sitúan más cerca del gran premio del talent culinario de TVE. Pero este último aspirante, además de conseguir un puesto en la gala del martes, se convirtió en uno de los protagonistas de la noche por varios motivos. Por un lado, se coronó como el gran triunfador de la noche llevándose un mes de aprendizaje en el restaurante de Jordi Cruz. Por otro lado, regaló a la audiencia dos momentazos únicos.

El primero, más emotivos; el segundo, propio de una escena de película cómica. Enekeo protagonizó un reencuentro precioso, a la par que lacrimógeno, con su mujer y sus hijos. Esto tuvo lugar durante la primera prueba, cuando los familiares de los participantes cocinaron un plato. Los reencuentros que se produjeron emocionaron tanto al jurado del formato de Shine Iberia como a los aspirantes. Pero, sin duda, el más emotivo fue el de Eneko con su mujer embarazada y sus dos hijas. "No lo voy a olvidar nunca", aseguraba el exfutbolista.

Pepe Rodríguez se ofrece a ayudar a un aspirante atrapado

Después de este momento tan bonito, en el que Lorena Castella y Samantha Vallejo-Nájera no pudieron contener las lágrimas, llegaría el otro gran instante de la noche protagonizado por Eneko. Al aspirante, ya en la grada de los salvados junto a Lluis y Pilu, se le quedó la pierna atrapada en la barandilla y no podía sacarla. De hecho, el propio Pepe Rodríguez, ante esta situación, se ofreció a echarle un mano. "Me he quedado enganchado otra vez", decía a sus compañeros mientras trataba de liberar la pierna izquierda. Esta confesión provocó las risas de sus compañeros que solo atinaban a pedirle que se relajara, mientras veían que se estaba poniendo blanco.

Como Eneko veía que no era capaz de desenganchar su pierna y sacarla de la barandilla, indicó que iba a "dejar la pierna un rato así disimilando". Pero no contaba con que todo el mundo abajo ya se había dado cuenta de lo que ocurría. De hecho, Pepe Rodríguez soltó en tono de broma: "¿Te echo un mano? ¿Quieres que vaya a por el gato?". A esto se sumó Jordi Cruz que en ese momento estaba ayudando en cocinas a uno de los aspirantes. El chef le aconsejó que cogiera la barra y la abriese un poco. Y así hizo con ayuda de Lluis, quien tiró de la barra de metal para que Eneko sacase finalmente la pierna. Además, todo ocurría con la risa de fondo de los allí presentes.



'Masterchef' ya tiene a sus cinco finalistas

La gala del lunes también estuvo marcada por dos momentos claves para el desarrollo del concurso. Por un lado, se completaron las cinco plazas para la semifinal y, por otro, se realizó una expulsión. Álex, Jhota y Ana, los tres delantales negros, se enfrentaban a la penúltima prueba de eliminación de MasterChef 11. Y es que solo había dos plazas más para la semifinal. Para hacerse con una de ellas, los participantes tenían que hacer un plato dulce libre bajo en calorías y sin azúcares añadidos. Para ello, tenían que sustituir el azúcar por diferentes edulcorantes siendo Eneko el encargado de entregarles a cada uno el suyo.

Hoy despedimos a @anamchef11 a las puertas de la semifinal de #MasterChef. ¡Gracias por todo tu trabajo, esfuerzo y pasión por la cocina! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/bXeRs0aceh — MasterChef (@MasterChef_es) June 12, 2023

Álex optó por hacer un plato con naranja y chocolate, Jotha se atrevió con una lemon pie y Ana decidía sorprender con un buñuelo diferente relleno de fresa y queso crema. De los tres, y tras probar los distintos platos, los jueces decidieron que sería Álex el primero en convertirse en finalista, mandando así a Ana y a Jhota al último duelo. Un reto que acabó con la expulsión de Ana y catapultando a un Jotha en shock a la semifinal.