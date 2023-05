Un escupitajo acaba con la trayectoria de una concursante de 'Masterchef 11'

Claudia se ganó la expulsión del talent de cocina de TVE este lunes por su "nefasta" elaboración de unas gyozas, llevándose una cruel valoración por parte de varios jueces.

Masterchef 11 sigue adelante con su doble entrega semanal y este lunes se ofrecía la primera de la semana con una visita muy especial, la de Terelu Campos tras su paso por la edición Celebrity, y la presencia del chef Yong Wu. Sin embargo, lo más destacable de esta entrega del talent de TVE fue la crítica que recibió una de las aspirantes antes de ser expulsada, debido a la elaboración "nefasta" de unas gyozas en la recta final del programa. Tanto el juez invitado como Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz. Y, aunque los participantes del formato de Shine Iberia están habituados a las críticas y comentarios por parte de los jueces, lo de este lunes ha sido de "otro planeta".

Claudia, la expulsada de esta gala, dijo adiós al programa por el cocinado de la prueba final, pues la realización de su plato no gustó a uno de los jueces, que llegó incluso a escupirlo de lo malo que estaba. La dura valoración que le cayó a la aspirante fue monumental. Y es que aquello no había por dónde cogerlo. "Mucha actuación y poca cocina", llegaron a decirle. Pero eso no fue todo. La primera prueba de la noche llevó a Lluis, Claudia, Jotha y Ana a vestirse con el delantal negro, porque fueron los peores valorados por los jueces. Esto llevó a los aspirantes a los duelos, la clásica prueba de eliminación. Y aquí el desastre fue mayúsculo.

La expulsión de Claudia por un escupitajo

Todo ocurrió durante el duelo entre Lluis y Claudia. Ambos tenían que elaborar unas gyozas al vapor de gamba blanca. Esto que podría parecer algo sencillo, a la italiana se le complicó un poco, convirtiéndose en una catástrofe continúa con un cocinado repleto de fallos donde los jueces no quisieron ayudarla. ¿El resultado? Una tragedia en toda regla, sobre todo, cuando llegó la cata. El juez invitado Yong Wu dio un bocado a la gyoza de la italiana, la saboreó momentáneamente, pero por su cara, Terelu Campos y el resto de jueces le ofrecieron una servilleta para escupir. El chef escupió la gyoza de lo cruda que estaba y le soltó esta dura valoración: "Voy a ser leve. Es un asco". La reacción de los compañeros de Claudia en la grada lo decía todo: se llevaban las manos a la cabeza.

Claudia, ante tal comentario, pidió un poco de compasión: "No me machaquéis por lo menos". Así, Pepe decidió explicarle el motivo de esa expresión, mientras que Jordi alentaba a la joven asegurando que "había que aprender, hay que seguir evolucionando". Por su parte, Samantha concluía la cata con también un duro: "Aquí hay mucha actuación y poca cocina", provocando una gran sorpresa a Claudia y haciendo que Terelu se acercase a la italiana para animarla: "Esto es la mayor cura de humildad de la vida. Hazme caso. Aquí es donde aprendes de verdad", le aseguraba ante la cara de incredulidad de la aspirante. Al final de la noche, la joven se convirtió en la nueva expulsada de la edición.