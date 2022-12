Jordi Évole da el salto desde Atresmedia a TVE por Nochevieja

El periodista participará como invitado en el programa especial de Nochevieja de ‘Cachitos’, donde cantará éxitos del pop rock español de los años 80.

Jordi Évole se ha convertido en uno de los rostros más famosos de la televisión gracias a sus diferentes programas de entrevistas en La Sexta y en toda la cadena de Atresmedia. Unas entrevistas realizadas con ‘Salvados’ y ‘Lo de Évole’, entre otros, que ahora parecen echarse a un lado, y es que el lado más artístico del periodista está aun por venir.

El catalán se ha embarcado en una aventura lejos del grupo de Atresmedia, dando el salto a la pública, TVE, y lo hará por un motivo de peso, y es que aparecerá en la pequeña pantalla en Nochevieja, en un nuevo especial de fin de año de ‘Cachitos’. Un programa que se emite en La 2 y que ya ha dado algunos detalles de cómo será su emisión en el último día del año.

Un programa en el que además, Évole no estará presentando, pues ese papel lo tendrá Virginia Díaz. El periodista sorprenderá a sus millones de fans en calidad de cantante, como aseguran desde sus propias redes sociales en la promoción del programa, donde éste además revela que su sueño es “presentar ‘Cachitos’”: “Yo soy fan desde que lo hacíais [el programa] en la UHF”.

El programa se emitirá en La 2 y ocupará el momento previo a las Campanadas que darán este año Ana Obregón y Los Morancos. En él, Évole cantará algunas versiones de hitos del pop rock español de los años 80, compartiendo escenario con intérpretes de la talla de Javier Gurruchaga, Varry Brava, Toreros con chanclas y Christina Rosenvinge.

Todo esto de verle como cantante no es nuevo, y es que el periodista ya demostró sus dotes musicales en ‘Tu cara me suena’, y con su banda, 'Los Niños Jesús', con quienes ha llegado a marcharse de gira en los últimos meses. Una faceta que, tal y como él mismo confesó en su momento, le surgió de su amistad con Pau Donés, con el que grabó el documental ‘Eso que tú me das’ antes del fallecimiento del artista.