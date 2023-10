El discurso viral de Soto Ivars que deja sin palabras a Susanna Griso

El escritor y periodista, colaborador habitual de Espejo Público, dio su particular versión sobre el tratamiento que los medios de comunicación han hecho de la tragedia acaecida en Murcia.

La tragedia acaecida este fin de semana en Murcia, que provocó la muerte de 13 personas en la discoteca Fonda Milagros, continúa acaparando información. Este lunes se supo que el establecimiento hostelero, uno de los más populares de la ciudad, carecía de permiso de actividad desde que en octubre de 2022 se dictara una orden de ejecución de cierre.

En las tertulias comienzo de semana, los colaboradores luchaban por hacer oír su voz, que iba desde la lógica rabia hasta la no menos evidente indignación por el hecho de que los establecimientos siniestrados estuvieran, literalmente, fuera de la ley. También en la mayoría de los espacios han tenido espacio, como habitualmente sucede en cualquier tipo de sucesos, para estremecedores testimonios de familiares de víctimas e, incluso, últimos mensajes de algunos de los fallecidos justo antes de morir abrasados por las llamas o asfixiados por el humo.

Y esto es, precisamente, ante lo que decidió rebelarse Juan Soto Ivars en la edición de este lunes de Espejo Público. El periodista y escritor, que curiosamente es murciano y reconoció haber estado presente en alguna ocasión en la discoteca siniestrada, se negó a participar en el festival mayoritario basándose en que "no soy experto ni en incendios ni en fuego" y por eso "prefiero no decir nada".

Juan Soto Ivars es de lo mejor que tenemos… pic.twitter.com/AJWSICsI8m — Gorka Maneiro (@Gorka_Maneiro) October 2, 2023

Aunque sí que dijo, ya que acto seguido se lamentó de que ante una situación tan terrible como la vivida en Murcia "se nos lleve por delante el sensacionalismo". "No me siento cómodo con estas entrevistas que hacemos, qué le estamos ofreciendo al público para que vea a una madre destrozada porque no sabe dónde está su hijo. Tenemos que reflexionar los medios por lo que hacemos en estas situaciones".

El momento más incómodo de Soto Ivars en "Espejo Público"

Soto Ivars quiso "hacer aquí la misma reflexión que hago siempre fuera, ya que estoy aquí sentado". Y pidió: "No hagamos sangre. El dolor es incalculable, pero también es intransmitible. No sé qué aportamos. Me he sentido muy incómodo y quería decirlo. Tenemos una responsabilidad de cogernos la riendas a nosotros mismos. Esto es terrible. A lo mejor no tengo nada que decir. Yo soy murciano y podría decir gilipolleces sobre estas discotecas en las que alguna vez he estado, pero es que prefiero no decir nada. Prefiero callarme y dejar a la gente sufrir". "¿Qué más se puede decir, Susanna?", acabó preguntando de manera retórica Juan Soto Ivars a la presentadora de Espejo Público.