Otro habitual de Telecinco "pone los cuernos" a Mediaset y se va a bailar a La 1

TVE y Telecinco enfrentarán dos programas idénticos de baile y el elenco de participantes puede marcar la diferencia. Tras Lydia Lozano, otro rostro conocido de Telecinco cambia de bando.

En el principio de este 2024 dos programas van a competir ferozmente en la parrilla de programación de las televisiones generalistas de nuestro país. Siempre hay rivalidad entre cadenas pero en este caso más aún porque se trata de dos programas calcados y por lo tanto la audiencia tendrá que elegir claramente por una u otra opción. Dos apuestas de baile al estilo del clásico ¡Mira quién baila! en el que el elenco de participantes seguramente tenga un peso importante en esta decisión de los espectadores.

Baila como puedas (La 1) y Bailando con las estrellas (Telecinco) van completando sus concursantes -todos ellos famosos en mayor o menor medida- de cara al estreno que se espera para el mes de febrero. En el caso de la producción de TVE, el programa tiene previsto arrancar las grabaciones a finales de enero para estrenarse en el segundo mes del año. En el caso del de Mediaset se sabe que el estreno será más pronto: el próximo 13 de enero.

En este punto entran los “golpes” al adversario en forma de fichajes. Y es que, aunque no tuvieran pensado contar con una personalidad en concreto para su programa siempre duele ver a un habitual de tu cadena en otra. Es el caso de Josie, habitual de Atresmedia que en esta ocasión está fuera de la ecuación, pero que en un principio TVE parecía tenerlo cerrado para su programa de baile -ya participó en Masterchef- pero al modisto acabó convenciéndole más la oferta de Telecinco.

Ahora pasa al contrario y es el Maestro Joao -participante de Gran Hermano Dúo y Supervivientes- el que “pasa” de Mediaset y ficha por La 1 para su apuesta de baile. De esta manera, el extravagante vidente se une al resto del elenco de Baila como puedas donde estará otra ex Telecinco como es Lydia Lozano (aunque en su caso todos sabemos que no acabó muy bien con la cadena por la cancelación de Sálvame). Por el momento también están confirmados Fabiola Martínez -ex mujer de Bertín Osborne-, Jaime Astrain, Sabrina Salerno y el finalista de la última edición de Masterchef, Álvaro Muñoz Escassi. Todo ello presentado por Anne Igartiburu.

Por su parte, Bailando con las estrellas ya cuenta oficialmente con Miguel Torres (ex futbolista y pareja de Paula Echevarría), la cantante Mala Rodríguez, Elena Tablada, Ágatha Ruiz de la Prada, el actor Adrián Lastra, Sheila Casas (hermana de Mario Casas), la modelo Athenea Pérez y el mencionado Josie. También suenan y está cerca de confirmarse la participación de Carlota Boza (actriz de La que se avecina), del influencer Jonan Wiergo y el miembro de los 'Mozos de Arousa' en Reacción en cadena, Bruno Vila.

✨️🕺 Josie, octavo concursante de 'Bailando con las Estrellas'. Sábado 13 de enero, estreno en Telecinco pic.twitter.com/LNqMxbInlV — Mediaset España (@mediasetcom) January 4, 2024

En cuanto al jurado, Baila como puedas ha confirmado estos días el fichaje de Beatriz Luengo -que ya hizo este papel en el antiguo ¡Mira quién baila!- y este mismo viernes ha trascendido el de Norma Duval. Por su parte, el jurado de Bailando con las estrellas (que por cierto, fue emitido en 2018 por primera vez en TVE) todavía no ha trascendido aunque sí que se sabe desde hace tiempo que estará presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza.