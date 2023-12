Josie traiciona a La 1 y se va de 'baile' a Telecinco con Jesús Vázquez

El popular estilista había aceptado participar en 'Bailando como puedas' y, en último momento, su decisión ha cambiado, provocando un gran malestar en la dirección del ente público.

A las cadenas de televisión les pasa como a los equipos de fútbol, el movimiento de 'jugadores' no cesa, y aprovechan la más mínima oportunidad para fichar. Esto es lo que ha pasado, precisamente, a última hora entre TVE y Telecinco, como si del 'mercado de invierno' se tratase. Este 2024 llega con muchas novedades en cuanto a oferta televisiva, algunas de ellas, rescatadas del baúl de los recuerdos. El baile, sin ir más lejos, es una de las apuestas más destacadas en la programación, pues habrá una competición por la audiencia con un doble talent en la pequeña pantalla.

Por un lado, RTVE prepara Baila como puedas, un nuevo programa con Anne Igartiburu como presentadora al estilo Mira quien baila, y por otro, la cadena principal de Mediaset recuperará Bailando con las estrellas, poniendo al frente a Jesús Vázquez. Esto ha provocado una guerra para dar con los mejores participantes para sus programas. Una batalla en la que, al parecer, está involucrado Josie, que, a falta de confirmación y según revela Yotele, habría dejado 'tirado' al ente público para irse a concursar en Telecinco.

Josie en medio de una guerra de baile

Ambas cadenas están inmersas en los preparativos de la producción de sus formatos de baile, provocando que Zeppelin TV y Bulldog TV, productores de los programas, estén luchando por cerrar los fichajes de los mismos concursantes. Como ha pasado, al parecer, con Josie. El estilista de Cristina Pedroche en las Campanadas de Atresmedia, además de colaborador de Zapeando en laSexta ha jugado a dos bandas al negociar tanto con Baila como puedas como con Bailando con las estrellas. Según avanza el citado medio, Josie había aceptado la propuesta de TVE para convertirse en concursante de su talent, rechazando a Mediaset. Pero ahora, cuando Zeppelin TV tenía el OK del estilista, ha cambiado de parecer y ha dado el salto a Telecinco.

🪩 ¡#BailandoConLasEstrellas está a punto de arrancar! 🪩



Conoce a todos los concursantes que lo darán todo en la pista de baile💃 Arrancamos el 13 de enero en @telecincoes con @_JesusVazquez_ y @valeriamazza 🕺 https://t.co/7GUQKbmCbm pic.twitter.com/4wY6d85IV9 — Bailando con las estrellas (@bailandoest) December 26, 2023

Como era de esperar, este cambio a última hora ha generado un gran malestar en la dirección de TVE, cadena para la que Josie ha trabajado en los últimos años como concursante de MasterChef Celebrity, así como invitado en las diferentes ediciones del talent de cocina y en Maestros de la costura. Todo esto, a la vez que el colaborador de laSexta es un rostro habitual de Atresmedia por su participación den Zapeando. Es más, estará al frente de las preuvas de Neox con Valeria Ros el próximo sábado 30 de diciembre, justo después del especial de El club de la comedia dentro de Feliz Año Neox. No obstante, cabe señalar que no tiene contrato de cadena, aunque lo vimos participar en la última edición de Tu cara me suena. Con el fichaje de Josie, Bailando con las estrellas sigue sumando nombres a su casting en el que ya están confirmados Miguel Torres, Mala Rodríguez y Elena Tablada.