Alfonso Arús "asusta" a sus colaboradores con el mensaje que lanza en La Sexta

El presentador de "Aruser@s" ha sorprendido a todos con una advertencia que está muy relacionada con su futura jubilación y con sus funciones como "jefe" una vez que se marche.

Como cada mañana, Aruser@s ha ofrecido una nueva emisión de su programa diario. A diferencia de otras ocasiones, su presentador, Alfonso Arús, ha tratado un tema un tanto "preocupante" para sus compañeros, que no para él. El conductor del espacio de La Sexta mantenía un distendido momento, en el que se ha incluido cierto pique, con sus habituales colaboradores.

Todo se ha originado a raíz de la jubilación, momento en el que el presentador del programa matutino con mayor éxito no se ha cortado un peli y ha advertido de esta manera a sus compañeros en la mesa de La Sexta: "Yo, cuando yo me jubile, que será dentro de poco, no quiero que me llaméis ‘jubileta’, ¿eh? A mí jubileta no", soltaba en pleno directo, sorprendiendo a todo el mundo. Una de sus tertulianas, más que sorprenderse por el aviso de una pronta jubilación, se ha interesado por saber cómo quiere se le llame.

La advertencia de Arús sobre su jubilación

"No sé, pero jubileta no, es horrible", replicaba Alfonso Arús muy contundente, añadiendo que "es edadismo, estoy viendo aquí mucho edadismo". Sus compañeros, lejos de zanjar el tema, han seguido bromeando con esa posibilidad cercana, señalando que se tendrá que buscar alguna afición, sino se iba a aburrir. "No, claro, no tengo ninguna afición Benítez. Ninguna. Yo me levanto por la mañana y digo ¿qué sé hacer? Nada", bromeaba con cierta ironía el presentador de La Sexta.

Sin embargo, los colaboradores de Aruser@s no dejaron de lanzarle sugerencias en cómo podía matar el tiempo cuando se produzca su retirada de la televisión. Pintar, bricolaje o tocar la guitarra eran algunas de ellas. "Oye, ¿os podéis meter en vuestras vidas y dejarme a mí tranquilo en mi hamaca en Benidorm?", zanjaba Alfonso Arús esta conversación, y remataba con una anécdota: "Mi padre cuando se jubiló empezó a coleccionar canarios, lo digo por si te interesa. No le queda ni uno, están todos muertos".