Joaquín arrebata su puesto a Roberto Leal ante la mirada de todo Antena 3

Atresmedia sigue dando pistas sobre una de sus grandes apuestas para la temporada, desvelando algunas de las profesiones a las que se tendrá que enfrentar el exfutbolista.

Después del primero vídeo promocional, Antena 3 vuelve a dar pistas con un segundo vídeo de lo que veremos en la nueva temporada de Joaquín, el novato. Y es que, el programa de Atresmedia que tiene como presentador y protagonista al exfutbolista Joaquín Sánchez sigue poniendo la miel en los labios a su audiencia con las distintas promociones que está realizando. En este nuevo vídeo, el formato ha dado un paso gigante desvelando quiénes serán los nuevos rostros con los que el deportista se sentará para encontrar su profesión laboral, ahora que ya se ha retirado del fútbol.

Si en la primera temporada el eterno capitán del Betis se atrevió a subirse a una moto, a interpretar junto a dos grandes actores españoles y a convertirse en astronauta, en esta nueva entrega irá descubriendo más facetas ocultas, a la vez que comparte risas y anécdotas. Y es que al andaluz no se le resiste nada, por lo que en esta nueva edición lo veremos junto a la presentadora Sonsoles Ónega, al cantante Manuel Carrasco, al actor y director Paco León, a la vedette Bárbara Rey y a la actriz Ana Obregón, mostrando la entrevista que le concedió. Pero hay más, porque el gaditano está dispuesto a arrebatarle el puesto a una de las estrellas de Antena 3: Roberto Leal.

Joaquín quiere el puesto de Roberto Leal en Antena 3

Joaquín empieza una nueva aventura profesional decidido a quedarse con el puesto de presentador de Pasapalabra. Y no lo tendrá fácil, porque su actual conductor no dudará en ponerle obstáculos: "Tampoco te calientes", ha llegado a replicarle el sevillano tras ver la presentación del exfutbolista. Aunque tengamos muchas pistas sobre las profesiones a las que se enfrentará, no es lo mismo que te lo cuenten a que lo veas. Por eso, la cadena de Atresmedia asegura que "no te imaginas donde se va a meter Joaquín. Él tampoco. ‘Joaquín, el novato’. Muy pronto, nueva temporada en Antena 3".

¿Esta temporada tendrá el mismo éxito que la primera? Todavía no hay fecha de estreno, pero todo apunta a que será a lo largo de septiembre, como la anterior, que se alargó hasta diciembre de 2022 y obteniendo unos datos de audiencia muy positivos. De hecho, acabó como uno de los espacios más exitosos del prime time, con una audiencia media de 1,9 millones de espectadores y un 18,4% de cuota de pantalla. En esta primera temporada disfrutamos de un Joaquín cocinero de la mano de Dabiz Muñoz; en su faceta de cantante, junto a Rosario Flores; sus primeros pinitos como presentador con Mercedes Milá y Pablo Motos; sus primeros intentos de actor con Ana Obregón y Antonio Resines, entre otras profesiones que compartió con Marc Márquez o Miguel Ángel Revilla.