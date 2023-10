Un micro de El Hormiguero capta el pícaro comentario de Carmina Barrios a Motos

La actriz, y madre de Paco León, hizo un chiste por lo bajo al presentador de Antena 3 creyendo que solo lo escucharía él y Silvia Abril, pero un micro abierto traicionó a la sevillana.

El Hormiguero se vistió este miércoles de gala para recibir en el plató a Silvia Abril y Carmina Barrios. Las dos actrices acudieron al programa de Pablo Motos en Antena 3 para promocionar Alimañas, el último largometraje cómico, cargado de humor negro, en el que participan y que se estrena este viernes, 27 de septiembre. En su paso por el formato estrella de Atresmedia, ambas no solo hablaron y presentaron su nueva película, sino que también se atrevieron a contar divertidas anécdotas que les han sucedido a lo largo de sus vidas. Por ejemplo, la mujer de Andreu Buenafuente reveló que se libró de que le pusieran una multa gracias a la niña de Shrek y que le rapó las cejas a su hija por error.

Por su parte, Carmina Barrios hizo gala de su humor sin filtros, lleno de desparpajo y palabras malsonantes. La madre de Paco León también se atrevió a confesar cosillas, como que le dio un Orfidal a la perra de Inma Cuesta, ya que no paraba de correr por toda su casa: "Se lo di para ver si se tranquilizaba, pero la perra seguía igual", afirmó, provocando las risas de todos los presentes. Además, la actriz reconoció que, si no hubiese llegado Inma, le habría dad una segunda. Pero la sevillana es conocida, precisamente, por ese desparpajo que mencionábamos y sus comentarios sin filtros.

El comentario de Carmina a Pablo Motos

De hecho, la actriz soltó un chiste sobre su vagina, que no dejó indiferente a nadie. "Esto a mí no se me va a olvidar nunca", declaró el presentador de El Hormiguero tras escuchar el chascarrillo. Debido a la retahíla de anécdotas que soltaron las dos actrices, Trancas y Barrancas, les propusieron jugar a 'Detective del amor'. Este juego consiste en averiguar si las parejas que entran en plató son una pareja consolidada o, por el contrario, son actores que se acaban de conocer en los pasillos de Atresmedia. Los primeros en entrar fueron Mateo y Marina y confesaron que llevan tres años de relación y que se conocieron en una academia estudiantil.

Trancas y Barrancas le traen la prueba del amor a @silviabril y Carmina Barrios con su sección “Detective del amor” ❤️ #CarminaSilviaEH pic.twitter.com/6ULU5lbfMS — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 25, 2023

Silvia Abril, para intentar adivinar si eran una pareja consolidada, preguntó al joven qué es lo que le gustó de Marina. Mateo señaló que antes su novia usaba "orejitas" y eso le llamo mucho la atención. Ante esto, Pablo Motos aprovechó para lanzarle una broma al invitado: "Mateo, sé sincero, ¿qué te gustó, las orejitas u otra cosa?". Esto dio pie a que Carmina siguiese el chascarrillo del presentador y afirmase por lo bajo "o el conejito", creyendo que el micrófono no captaría su comentario. Pero se equivocó, porque sí que lo hizo y así se lo pregunto al de Requena: "¿Que si se ha escuchado? Perfectamente. Se ha escuchado en todo el planeta", le respondió el presentador a la actriz, haciendo que la invitada se llevase las manos a la cara, avergonzada por lo sucedido.