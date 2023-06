Olona completa su increíble giro ideológico y se atreve con todo ante Fortes

La exdirigente de Vox, ahora al frente de Caminando Juntos, se pasó por la tertulia del gallego y confirmó su cambio, llegando a apostar por un referéndum entre monarquía y república.

Macarena Olona se fue anoche a presentar su nuevo proyecto político, Caminando Juntos, a Televisión Española. La exdiputada de Vox fue la invitada estrella de Xabier Fortes en La Noche en 24 horas, el programa nocturno de información y debate del canal de Televisión Española.

Macarena Olona acude a la TV del sanchismo para presentar su partido político, que tiene propuestas como encarecer el despido de los empresarios haciendo más rígido el mercado laboral, o hacer un referéndum de monarquía o república. Ha perdido la chaveta.

Ya su presencia en la televisión pública despertó la critica entre algunos tuiteros, que aseguraban que Olona "había perdido la chaveta" acudiendo "a la TV del sanchismo".

Durante su intervención ha presentado Caminando Juntos como un "movimiento transversal de marcado carácter social" que "pretende llevar a la vida pública la realidad de la calle" y que no estará presente en todas las provincias, sino en aquellas donde tengan más opciones de salir y "no pongan en riesgo" la representación de otros partidos. "Tenía algo muy claro: si la política volvía a mi vida sería por Granada o no sería", ha expresado.

"Hemos llegado a un punto de madurez democrática en la que el pueblo tiene que poder ser preguntado si monarquía o república." ¿Quién ha dicho esto? Exactamente. Es lo que estás pensando.

Macarena Olona.



Macarena Olona. 😐 pic.twitter.com/CnZPetw3Hx — #PorQuéTT (@xqTTs) June 2, 2023

Uno de los aspectos más sorprendentes de su intervención llegó cuando se mostró partidaria de poner en marcha un referéndum para que la ciudadanía decida entre monarquía o república.

Olona tilda de "muy audaz" la decisión de Sánchez

En su increíble giro copernicano, Macarena Olona tildó de "muy audaz" la decisión de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales después de tremendo batacazo de los comicios del pasado domingo y trató de explicar su cambió de opinión. "Es evidente que he cambiado, porque si hubiera querido que todo siguiera igual seguiría en Vox". En ese sentido, ha dicho que "hay propuestas de Podemos de ahora y antes que hago mías". "Mi partido no está en el que te vote Txapote, está en el que España salga a flote", ha afirmado.

Macarena Olona (@Macarena_Olona), Caminando Juntos: "Es evidente que he cambiado, porque si hubiera querido que todo siguiera igual seguiría en Vox"



📺 https://t.co/RTZcdx3kuT pic.twitter.com/hyUdqNCRZi — La noche en 24 horas (@Lanoche_24h) June 1, 2023

La exdiputada de Vox añadió que, de lograr representación parlamentaria, "apoyarán la investidura de aquel gobierno que mire hacia las personas y no al partido, reconoció que, a la hora de formar su nuevo partido, no ha habido "ni venganza" ni "odio" hacia sus excompañeros de Vox. "Yo he perdonado", aseguró, aunque acabó lanzando una chinita hacia la formación liderada por Santiago Abascal. "Dije que no concurriría a las elecciones autonómicas y municipales. Nadie podría atribuirme un batacazo electoral por debajo del 8%. Cumplido", concluyó Olona.