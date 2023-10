Mercedes Milá revela el nombre del programa con el que más dinero ha ganado

La presentadora confiesa en Catalunya Ràdio, de todos los formatos en los que ha estado al frente, cuál ha sido el que más beneficios económicos le ha aportado: "No he podido gastar todo".

Si hay alguien que puede presumir de ser una de las presentadoras más famosas de la televisión en España esa es Mercedes Milá. La periodista cuenta con una trayectoria considerada ya histórica, llegando a convertirse en uno de los rostros más conocidos de Telecinco. Ahora, después de una temporada en Movistar Plus, afronta un nuevo reto profesional con un programa propio en TVE: No sé de qué me hablas. Un formato del que ha hablado, así como de otras cuestiones, en una entrevista concedida a El Suplement, de Catalunya Ràdio. En esta charla, la presentadora no se ha cortado ni un pelo, siendo esta característica una de las más llamativas de su personalidad.

Así, ha hablado de todo y de todos. En primer lugar ha querido hacer referencia a uno de sus programas más famosos, Gran Hermano, señalando que se trata del primer reality en España y lanzando un pequeño dardo a Operación Triunfo, otro formato histórico: "Fíjate si tienen morro los de OT que continúan diciendo que fueron el primer programa de reality. ¿Pero qué estamos diciendo? El primero fue Gran Hermano con mucha diferencia. Ellos mismos se han creído que los de OT fueron los que abrieron camino. Fuimos nosotros".

Mercedes Milá ganó más dinero con 'Gran Hermano'

Buenas noches, Jueves a jueves, Queremos saber y Diario de son solo algunos ejemplos de programas en los que Mercedes ha trabajado, pero sin duda, el que más éxitos le ha traído y con el que más dinero ha ganado en toda su carrera es Gran Hermano: "Sí, con diferencia", aseguraba la presentadora en Catalunya Ràdio, confirmando que es donde más dinero ha ganado. Pero no solo eso, sino que también admitía que aun no ha podido gastar todo el dinero que ha ganado gracias a su labor de presentadora en el reality de Telecinco.



Ahora, Mercedes volverá a la que fue su casa hace 33 años, TVE, de la mano de No sé de que me hablas, donde buscará contentar a un público de todas las edades con entrevistas, y donde tratará de dar a conocer la realidad y las preocupaciones de las nuevas generaciones. Todo ello con la presencia de otro rostro conocido de la cadena, Inés Hernand. La popular periodista comenzaría su trayectoria profesional en los servicios informativos de TVE, formando parte del equipo de deportes entre 1974 y 1978. Sería en 1978 cuando dé el salto a convertirse en presentadora, poniéndose al frente de Dos por dos, el programa de entrevistas creado por Fernando García Tola y en el que Mercedes Milá hizo tándem con Isabel Tenaille. Fue en 1982 cuando se ganó la popularidad con Buenas Noches, el programa que dirigía su por entonces pareja, José Sámano.