Roberto Leal no tiene dónde esconderse tras la encerrona de su equipo

El presentador de 'Pasapalabra', que no se acordaba del día que era, se quedó a cuadros cuando el equipo del concurso estrella de Antena 3 apareció con una bonita sorpresa.

Porque cuando te gusta tu trabajo se te olvida hasta en el día que vives. Eso es lo que le ha pasado, precisamente, a Roberto Leal, en la última emisión de Pasapalabra en Antena 3. El andaluz, como cada día, presentaba el popular concurso con la misma naturalidad de siempre. Sin embargo, cuando llegaba el momento de la prueba 'La pista', lo que ocurría no era lo habitual en este programa. Y es que, el equipo del formato estrella de Atresmedia sorprendió a Leal durante el desarrollo de la prueba.

El presentador comenzaba el primer duelo musical de 'La pista' entre los invitados. Leal decía el año, 1977, y pedía a realización que metieran la canción. Pero, lo que no esperaba es que, en lugar del tema que pensaba que sonaría, comenzaba a sonar el mítico y conocidísimo 'Cumpleaños feliz' de Parchís. La cara, en ese momento, del comunicador, lo dice todo. "¡Es verdad!", se le intuye decir, pues, al estar tan metido en su trabajo, no había caído qué fecha era.

La sorpresa a Leal en 'Pasapalabra' por su cumpleaños

Tras sonar la canción, Leal se quedaba atónito, pero rápidamente caía en el porqué de esa canción de celebración. Y es que, la última emisión de Pasapalabra coincidía con el cumpleaños del presentador. Con la música de fondo, el andaluz empezaba a reírse ante tal sorpresa, mientras veía cómo en las pantallas del plató se leía Felicidades, Roberto. Y, como le pasa a todo el mundo cuando le cantan, el de Antena 3 no sabía qué hacer o cómo reaccionar, por lo que decidió bailar y cantar al son del 'Cumpleaños Feliz'. Tras el momento 'tierra, trágame', el presentador daba las gracias, afirmando que no recordaba esta fecha tan señalada: "¿Sabes qué pasa? Que uno está trabajando y se le olvida, porque somos unos profesionales y nos debemos al entretenimiento", bromeaba Leal.

Además, el andaluz quiso ser agradecido y compartir protagonismo con otra persona, pues también era el cumpleaños de otro importante miembro del equipo: "Felicidades también a nuestra subdirectora, Anabel, que también cumple años y a todos los que cumpláis hoy", declaraba el presentador con una gran sonrisa. Ante este inesperado momento, María Peláe, una de las invitadas del concurso, tiraba de humor: "He empezado a escuchar la canción y digo 'Me la sé, creo que me la sé", afirmaba entre risas la cantante. Tras este divertido momento, Leal prometía celebrar su cumpleaños cuando acabase el programa.